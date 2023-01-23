 Seçim döneminde geçimi düşünmek

Kesinleşmeye yakın duran 14 Mayıs’taki seçim tarihi aslında EKONOMİ okurları için sürpriz sayılmadı. Seçim tarihi üzerindeki sis bulutları biraz dağılsa da söz konusu tarihin kesinleşebilmesi hala ince ayar siyasi hamlelerin sonuca ulaşmasına bağlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Çarşamba günü Ak Parti grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etti. Erdoğan, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamalarda da ülkeyi erken seçime götürecek anayasal yetkisini nasıl kullanacağının işaretlerini verdi. Erdoğan, seçim tarihine ilişkin, “Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinden bu işinin ilanını yapar, 60 gün sonra YSK da bu kronolojik yapıyı çalıştırır. 60 gün ne zaman bitiyorsa seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Şimdi bunlar işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar, bu da hayırlı bir adımdır” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Ankara kulislerinde “seçim tarihi muhalefetin adayı belli olduktan sonra netleşir” değerlendirmeleri yapıldığını da not etmekte yarar var. Cumhurbaşkanı’ndan rakibini bilmediği bir seçimin tarihini net bir şekilde ilan etmesi beklenmemeli.

Ayrıca, tek parti döneminin sona erdiği gün olan 14 Mayıs’ın 1950’den bugüne taşınmaya çalışılan subliminal siyasi mesajı, iktidarından muhalefetine çoğu parti tarafından benimsendiği için çok yıprandı. Bu tarihin seçmen nezdinde beklenen etkiyi pek yapmayacağı görüldüğünde hala masada olan 30 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerine yönelim kolaylaşabilir.

TBMM’nin gündemi ekonomi

Genel seçim nedeniyle birkaç ay sonra sona erecek 27.Dönem TBMM gündemini ağırlıklı olarak geçimi ilgilendiren yasama işleri şimdiden kaplamış durumda. Müstakbel genç emekliler EYT yasa teklifinin Meclis’e nasıl geleceğini beklerken, kamuya olan borçların bir kez daha yapılandırılması ile mali düzenlemeler içeren teklif, yeni konut finansman modelini düzenleyen teklif, Ticaret Bakanlığı’nın görev alanını ilgilendiren konulardaki torba teklif, başta olmak üzere çok sayıda düzenleme birer birer TBMM gündemine gelecek. İşverenleri, çalışanları, emeklileri ilgilendiren düzenlemelerin seçimlere nasıl yetişeceği merak ediliyor. Anayasaya göre seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam ediyor. Ancak, TBMM seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte toplanmasın ı gerektiren olağanüstü gündem dışında fiilen tatile giriyor.

6’lı masanın adayı Şubatı bekliyor

Seçimlere özgüvenli ve iddialı hazırlanan 6’lı masanın seçimlere çok az zaman kala hala adayını açıklamamış olması, yalnız muhalefet partilerinin değil Ak Parti ve MHP’nin seçim stratejilerinin de çok dar bir zamana sıkışacağını şimdiden gösteriyor.

6’lı masayı oluşturan CHP, İyi Parti, DP, SP, Deva ve Gelecek partilerinin seçim bildirgesi yerine de geçecek olası iktidarlarının yol haritası ve hükümet programını 30 Ocak’ta Ankara’da açıklamaları bekleniyor. Liderlerin tam kadro yer alacağı toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayının görev ve yetkilerini nasıl kullanacağına dair bir profil de ortaya konulacak.

Edindiğimiz bilgiye göre, 6’lı muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Şubat ayının ilk yarısı içinde muhtemelen İstanbul’da düzenlenecek büyük bir mitingde 6 lider tarafından açıklanacak.

İktidarın seçim tarihini belirleme olanağını arkasına alarak, muhalefetin ise Erdoğan’ın karşısına çıkaracağı ortak adayın belirlenmesi üzerinden mevzilendiği bu durum bıkkınlık yaratıyor.

Seçim öncesi ekonomide yavaşlama işaretleri

Etkisini yitirmeye yeni başlayan salgın döneminin ardından yakalandığımız yüksek enflasyon ve bozulan ekonomik dengelerle kendi sıkletimizdeki ülkelerden olumsuz ayrıştık. Toplum olarak çok önemli seçim öncesi ekonomik zorluklar ve siyasi belirsizlikler altında tam bir stres testinden geçiyoruz.

Seçim ekonomisi tam gaz ilerliyor. Kapsamlı çözümlerin seçim sonrasına ertelendiği ortamda ekonomik gelişmelerle ilgili işaretler can sıkıcı.

Büyümenin öncü göstergeleri arasında sayılan elektrik tüketimi 7 aydır kesintisiz düşüyor. EKONOMİ muhabiri Mehmet Kaya’nın haberine göre Ocak ayının ilk 19 günü sonunda da elektrik üretimi bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 5,51, tüketimi ise 3,3 oranında geriledi.

Sanayide kapasite kullanımı ile ilgili de sahadan çok iyi haberler gelmiyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan’ın EKONOMİ’ye verdiği bilgiye göre sektörde kapasite kullanımı yüzde 51’e kadar inmiş durumda.

ASO Başkanı Ardıç’ın OSB hassasiyeti

Aralık ayında gerçekleştirilen Ankara Sanayi Odası seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Seyit Ardıç, adaylığını açıkladığı günlerde yakın çevresine ve gazetecilere “ASO Başkanı aynı zamanda bir OSB’nin başkanı olmamalı” derdi. Ardıç hemen sözünü tuttu ve 12 yıldır başkanlığını sürdürdüğü ASO 2. OSB’deki yönetim kurulu başkanlığı görevini Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan’a devretti. Ardıç’ın “Artık Ankara’daki 13 OSB’nin tamamının başkanı olacağım. Hepsine aynı eşit mesafede yatırım odaklı, iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğim” sözlerini dikkatle not ettik.