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Seçim sonrası düşünülmüyor

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Seçim yaklaşırken, hem iktidarın, hem de muhalefetin ekonomik vaatleri havada uçuşuyor. Konuşulanlar büyük rakamlardır. Görünen o ki seçim sonrası pek düşünülmüyor.

Medyada; ‘‘Bu isim Bakan olacak’’, ‘’Şu isim ekonomiyi koordine edecek’’, ‘‘Merkez Bankası başkanlığı için adaylar belli’’ gibi manşetler atılıyor. Bu görevler ateşten gömlek olacak. Seçim atmosferinde unutuluyor ama Cumhurbaşkanı bir ay önce depremin Türkiye ekonomisine maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu hasarın, açıklanan vaatlerin, önümüzdeki dönemde enflasyon ve bütçe açığı üzerinde büyük bir etkisi olacak. Kaldı ki, mayıs seçiminden on ay sonra bir seçim daha var. Seçim sonrasında mevcut ekonomik programı sürdüreceğiz, politika faizini enflasyonun üzerine çıkaracağız, açıklamaları da doğal propagandadır. Ekonomide ince ayar yapmak gerekecek. Yüz milyar doların biriktiği Kur Korumalı Mevduat (KKM) programını hemen bitirmek mi, bir süre daha kullanmak mı lazım? İhracatçıların istediği kur artışına izin verilmeli midir? Ekonomiyi durgunluğa sokmayacak faiz seviyesi ne olmalıdır?

Seçim sonrasında ekonomide güven veren politikalara ihtiyaç vardır. Doğruları yaptıktan sonra; ödemeler dengesi krizine niçin girelim, IMF’ye neden gidelim. Felaket çığırtkanlarının söylediği gibi dolar kuru niçin uçup gitsin?        

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