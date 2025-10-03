Belini kırmadan düzen gelmez

Bugün açıklanacak Eylül 2025 enflasyonu için farklı anketlerin ortalamaları yüzde 2,5 civarında şekilleniyor. Merkez Bankası’nın sürekli vurguladığı dezenflasyon sürecine destek olması açısından rakamın, Eylül 2024 enflasyonu olan yüzde 2,97’nin altında kalması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bu hafta katıldığı bir yayında, ‘‘Yılsonu için yüzde 30’lar civarında bir enflasyon tahminimiz var’’ ifadesini kullandı. Merkez’in yüzde 29’luk yılsonu tahminine ulaşabilmesi için, son üç ayda her şeyin lehimize olması gerekiyor. Okulların açılması nedeniyle artan eğitim harcamaları bu ay enflasyonu yukarı çekecektir. Gıda fiyatları sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Bundan sonra eğitim kaleminden baskı gelmez. Gıda tarafını öngörmek güçtür. Enflasyon beklentilerini direkt etkileyen USD/TL kurunda belirgin bir artış olmaz. Ulaştırma kalemine doğrudan, diğer gruplara dolaylı etkisi olan brent petrol fiyatı için 60 dolar beklentimi paylaşmıştım. Fiyat dün 65 doların altını gördü ki bu dört ayın en düşük seviyesidir. Altmış dolar bölgesinde zaman geçirmesi, yılın son aylarında enflasyonla mücadeleye destek olur.

Enflasyonun yılsonunda yüzde 29’larda veya yüzde 30’larda olması arasında fark yoktur. Reel sektör ve hane halkı, kesişen veya farklı gerekçelerle, deyiş yerindeyse burnundan soluyor. Herhâlde en zor döneme giriyoruz. Enflasyonun belini kırmadan ekonomik göstergeler yerli yerine oturmayacaktır. Mevcut politikanın devamı elzemdir.