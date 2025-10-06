  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Ufukta rahatlama yok

Ufukta rahatlama yok

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Hayat pahalılığı sürdüğünden, yıllık enflasyondaki düşüşü hane halkı zaten hissetmiyor. Buraya kadar gelindikten sonra da ekonomi politikası esnemez. Reel sektörün şikâyetleri bir karşılık bulmaz.

Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan, 24 Eylül’de New York’ta yaptığı “Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü” konulu sunumda, aylık hizmet enflasyonunun okul sezonunun başlamasıyla artmasının beklendiğini söyledi. Olumsuz hava koşullarının gıda fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu da belirtti. Cuma günü yüzde 3,23 olarak açıklanan eylül enflasyonunda en yüksek artışlar, eğitim ve gıda kalemlerinde oldu.

2025’in bitmesine üç ay kaldı. Bundan sonra faiz artırılsa da, yeni makro ihtiyati tedbirler açıklansa da, kısa vadeli dinamikleri değiştirmez. Her dönemin koşulları vardır. Örneğin 2024’ün son üç ayında enflasyon rakamları sırasıyla; %2,88, %2,24, %1,03 idi. 2023’ün son çeyreğinde aylık enflasyonlar; %3,43, %3,28, %2,93 olarak gerçekleşti. Cuma günü de yazdım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen haftanın başında katıldığı bir yayında, ‘‘Yıl sonu için yüzde 30’lar civarında bir enflasyon tahminimiz var’’ ifadesini kullandı. Kısacası, sene sonunda, Merkez’in tahmin aralığının üst sınırı olan yüzde 29’un yakalanması imkânsız gibidir.

TCMB’nin hedeflerini yukarı yönlü güncellemesi, tahminlerinin tutmaması, doğal olarak eleştirilir. Hayat pahalılığı sürdüğünden, yıllık enflasyondaki düşüşü hane halkı zaten hissetmiyor. Buraya kadar gelindikten sonra da ekonomi politikası esnemez. Reel sektörün şikâyetleri bir karşılık bulmaz. Finansman maliyetlerinde biraz rahatlama, 2026’nın ikinci yarısında görülebilir.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Belini kırmadan düzen gelmez 03 Ekim 2025
Dünyayı kazan, kârı kaybet 01 Ekim 2025
En basit yatırım bakır 29 Eylül 2025
16 yıllık ralli, 18 yıllık rekoru zorluyor 26 Eylül 2025
Kuralsızlığın parası altın 24 Eylül 2025
Petrolde 60, paritede 1,20 22 Eylül 2025
Madenler koz, enerji silah 19 Eylül 2025
Siyasi gerilim bitmez 17 Eylül 2025
Faizde tavan, dolarda baskı 15 Eylül 2025
Petrol fiyatını Çin tutuyor 12 Eylül 2025