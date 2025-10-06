Ufukta rahatlama yok

Hayat pahalılığı sürdüğünden, yıllık enflasyondaki düşüşü hane halkı zaten hissetmiyor. Buraya kadar gelindikten sonra da ekonomi politikası esnemez. Reel sektörün şikâyetleri bir karşılık bulmaz.

Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan, 24 Eylül’de New York’ta yaptığı “Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü” konulu sunumda, aylık hizmet enflasyonunun okul sezonunun başlamasıyla artmasının beklendiğini söyledi. Olumsuz hava koşullarının gıda fiyatları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu da belirtti. Cuma günü yüzde 3,23 olarak açıklanan eylül enflasyonunda en yüksek artışlar, eğitim ve gıda kalemlerinde oldu.

2025’in bitmesine üç ay kaldı. Bundan sonra faiz artırılsa da, yeni makro ihtiyati tedbirler açıklansa da, kısa vadeli dinamikleri değiştirmez. Her dönemin koşulları vardır. Örneğin 2024’ün son üç ayında enflasyon rakamları sırasıyla; %2,88, %2,24, %1,03 idi. 2023’ün son çeyreğinde aylık enflasyonlar; %3,43, %3,28, %2,93 olarak gerçekleşti. Cuma günü de yazdım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen haftanın başında katıldığı bir yayında, ‘‘Yıl sonu için yüzde 30’lar civarında bir enflasyon tahminimiz var’’ ifadesini kullandı. Kısacası, sene sonunda, Merkez’in tahmin aralığının üst sınırı olan yüzde 29’un yakalanması imkânsız gibidir.

TCMB’nin hedeflerini yukarı yönlü güncellemesi, tahminlerinin tutmaması, doğal olarak eleştirilir. Hayat pahalılığı sürdüğünden, yıllık enflasyondaki düşüşü hane halkı zaten hissetmiyor. Buraya kadar gelindikten sonra da ekonomi politikası esnemez. Reel sektörün şikâyetleri bir karşılık bulmaz. Finansman maliyetlerinde biraz rahatlama, 2026’nın ikinci yarısında görülebilir.