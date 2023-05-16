Seçmen “değişimin zamanı değil” dedi

Türkiye seçime katılım oranında tavan kabul edilen yüzde 90 oranına çok yakın şekilde yüzde 87,2 ile rekor kırıldığı 14 Mayıs seçimini geride bırakamadı. YSK’nın henüz kesinleştirmediği sonuçlara göre büyük ihtimalle cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Tamamlanan milletvekili seçimi ise cumhur ittifakının sandalye üstünlüğünü 28. Dönem TBMM’de de koruduğunu gösterdi.

Türkiye seçmeni, kesinleşmeye yakın seçim sonuçlarıyla henüz mevcut siyasi aktörlerle büyük bir siyasal dönüşüm yaratmaya hazır olmadığını ortaya koydu. Büyük beklenti ve iddialarla yola çıkan Millet ittifakı talip olduğu milliyetçi-muhafazakar kesimin buzdağından parça koparamadı. Bu ittifakın ana partisi CHP 2018’deki oylarını korudu ve listelerini küçük sağ-muhafazakar eğilimdeki partilere açarak ancak 2-3 puanlık bir artış sağlayabildi. Önceki seçime göre oyunu artıramayan İyi Parti, 6’lı masada yaşanan 6 Mart’taki Akşener krizinin ağır faturasını hem kendisine hem de millet ittifakına kestirmiş görünüyor. Akşener’in çok ağır eleştirilerle masadan kalkmasından önce yüzde 17’lerde artış eğilimindeki İyi parti oyları, masaya dönüldükten sonra bu seviyenin çok uzağında kaldı. İyi parti yüzde 9,9 oyla, yüzde 10,2 oy alan MHP’nin hemen gerisinde yer aldı. 168 dolayında Milletvekili çıkaran CHP’nin oyları ölçülemeyecek derecede küçük görünen Deva, Gelecek, DP, ve SP’li çok sayıda milletvekilini TBMM’ye sokması kendi tabanını rahatsız etmiş bulunuyor. Seçim sonuçlarının siyaset dünyası ve partilerdeki yansımalarını yakından takip edeceğiz.

Cumhur İttifakı TBMM’de üstünlüğünü korudu

Ak Parti oyları gerileme eğilimini sürdürse de 28. Dönem TBMM’de de en büyük parti konumunu sürdürecek. Kamuoyu anketlerinin öngöremediği şekilde oyunu yüzde 10’un üzerine taşıyan MHP’nin desteğiyle Cumhur ittifakı 321 milletvekiliyle (Ak Parti 266) yasama sürecinde önümüzdeki 5 yıl boyunca yine söz sahibi olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.turunu Recep Tayyip Erdoğan’nın kazanması durumunda 14 Mayıs öncesindeki siyasi dengelere yeniden dönülmüş olacak.

Anket firmaları özeleştiri yapacak mı?

Yaşadığımız seçim sürecinin en büyük kaybedeni anket firmaları oldu. Anketlerin ana eğilimleri bile göstermekte çok zorlandıkları ortaya çıktı. Çoğu ankette hem ana eğilimde, hem partilerin tahmin edilen oylarında ilan edilen hata paylarının çok uzağında savrulmalar yaşandı. Bazı patilerde hayal kırıklığı, bazılarında da büyük sevinç yaratan değişimlerin (MHP ve Yeşil Sol Parti) anketlerde ıskalanması, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hep önde gösteren anketlere güveni kayba uğrattı. Bu anketlere bakarak önünü görmeye çalışan piyasa çevreleri ve seçmenlere sonuçların tam aksi eğilimler gösterildi. Türkiye’nin siyasi, sosyolojik eğilimlerini tam olarak ölçemeyen anket firmalarının kamuoyu önünde tek tek veya topluca özeleştiri yapmalarının tam zamanıdır.

28. dönem TBMM’de yeni yüzler

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde 28. Dönem TBMM’ye giren 600 milletvekili belli oldu. 27.dönemdeki milletvekillerinin yüzde 68’ini yeniden aday yapmayan Ak Parti TBMM’nin en fazla yeni yüze sahip partisi oldu. Diğer partiler oransal olarak daha az yeni siyasetçiye Meclis’e girme olanağı tanıdılar. TBMM’de grubu olacak partiler AK Parti 266, CHP 169, Yeşil Sol Parti 62, MHP 50, İYİ parti 44 şeklinde sıralandılar.