Siyaset ekonomiye nasıl bakıyor?

Seçim gününe bir aydan daha az sürede geriye doğru sayarken siyasetin ana gündemi ekonomi. Hayat pahalılığı, temel ekonomik göstergelerdeki bozulma, seçim öncesi başta döviz kurları olmak üzere piyasalarda büyük iniş çıkışlar yaşanmaması için atılan adımlar, seçim sonrası için siyasi partilerin ekonomik yaklaşımını daha önemli hale getirdi. Açıklanan seçim bildirgelerini bu gözle mercek altına alıyoruz. EKONOMİ gazetesi olarak iktidar ve muhalefetin seçim sorası için nasıl bir ekonomi politikası izlemeyi planladıklarını kurmaylarına sorarak anlamaya çalışıyoruz. Ak Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ile yaptığımız söyleşi de bugün gazetemizde.

Siyasetçilerin ekonomi hakimiyeti

İki temel ittifak blokunun cumhurbaşkanı adaylarının da dilinden ekonomi kavramları düşmüyor. İktidardaki Cumhur ittifakının üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, sık sık tekrarladığı gibi kendisinin ekonomist olduğunun akılda tutulmasını istiyor. Millet ittifakının 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, zaten parlak ekonomi bürokrasi kariyerinin ardından siyasete soyunmuş bir kişi. Ak Parti, CHP, İyi Parti, Deva gibi partilerde siyasi ağırlığı genel başkandan sonra gelen kişilerin de geçmişlerinde ekonomi ile ilgili akademik, bürokratik kariyerleri var. Ak parti genel başkanvekili İ.Ü. İktisat Fakültesi eski hocası Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u, CHP sözcüsü DPT’de ekonomik programların başında bulunmuş 2001 krizinden çıkışın Hazine Müsteşarı Faik Öztrak’ı, İyi Parti’nin TBMM grup başkanı U.Ü. eski öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu’nu bunlar arasında sayabiliriz. Siyasetçilerin bu birikimi elbette sorunlara temel ekonomi kavramları üzerinden yaklaşmamızı ve daha net sorular sorabilmemizi kolaylaştırıyor.

Mansur Yavaş 4 yılın hesabını verdi

2019 yılında yapılan yerel seçimler üzerinden 4 yıl geçti. Gelecek yıl yerel seçimler var. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarını ilan ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçen hafta düzenlenen toplantıda 4 yıllık icraatını anlattı. Yavaş’ın “hesap vermek için geldim” dediği toplantıya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Kendi açısından şeffaflık mesajları veren Yavaş’ın, “Bugüne kadar 3500 ihaleyi canlı yayınladık. Bu ihalelerin tamamı Youtube’da sonsuza dek kalacak ve izlenebilecek.” sözlerini not ettik. Yavaş, yerel seçimlere kalan bir yılda yürüteceği 164 projeyi anlattı.

Milletvekili adaylarına Ankara’nın sorunları eğitimi

Partilerin büyükşehirlerde özellikle de üç büyük ilde gösterdikleri milletvekili adayları genel olarak aday oldukları ili yeteri kadar tanımamakla, sorunlarına tam hakim olamamakla eleştirilirler. Bundan en fazla da Ankaralı olmayan Ankara milletvekilleri nasibini alır. Ankaralı kanaat önderleri, oda ve borsa başkanlarından yıllardır kentin sorunlarını karar alıcılara Meclis’e taşıyamamanın sıkıntısını dinleriz. Başta ATO Başkanı Gürsel Baran ve ASO Başkanı Seyit Ardıç her fırsatta bu konuyu dile getirirler. Milletvekili adaylarının belli olduğu seçim öncesi Ankara bu kez daha kararlı. Parti gözetmeksizin milletvekillerine Ankara’nın sorunlarını iletecek ve takibini sağlayacak bir platform oluşturma gayretinde. ATO araştırma birimin hazırladığı ilin ülke ekonomisinde sahip olduğu ağırlığı ortaya koyan tablolardan oluşan “Rakamlarla Ankara” raporu milletvekili adaylarına anlatılacak. Ankara Kent Konsey’inin koodinatörlüğünde sorunlar öncelik sırasına konulacak.

Ankara nüfusunun sadece yüzde 28’i il nüfusuna kayıtlı

ATO’nun “Rakamlarla Ankara” raporunda çarpıcı veriler yer alıyor. Örneğin Ankara’nın 6 milyona yaklaşan nüfusunun sadece yüzde 28,27’sinin il nüfusuna kayıtlı olduğunu, nüfusun yüzde 71,7’sinin kaydının başka illerde olduğunu öğrendik. Ankara’da yaşayanların da Ankara’nın temel sorunları konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor. ATO Başkan vekili ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, en başta sorunların takipçisi medya çalışanları olmak üzere değişik alanlarda çalışan Ankaralılarla yaptıkları toplantılar sonucunda sorunları öncelik sırasına koyacaklarını söylüyor.

Çözüm bekleyen sorunların başlıcaları şöyle:

*Türkiye’nin ithalatında 2., ihracatında 5.sırada bulunan Ankara’nın hala uluslararası fuar merkezinin olmaması, projenin bir türlü bitirilememesi

*Ankara’dan dünya ülkelerine havayoluyla ulaşım imkanlarının yıllardır bir türlü geliştirilememesi

*Esenboğa havalimanına kent merkezinden ulaşım sağlayacak metro hattının bulunmaması

*Birçok ile çok modern stadyumlar inşa edilirken, yıkılan 19 Mayıs stadı yerine yapılacak tesisin yıllardır bir türlü tamamlanamaması

Görüldüğü gibi, devlet yönetiminin merkezi Ankara’da “mum dibine ışık vermiyor” sözünü tam karşılayan bir gerçeklik var. Umarız, milletvekili adaylarına Ankara’nın sorunları eğitimi ve yakın takibi sonuç verir.

Türkiye artık doğalgaz üreticisi

Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle karaya ulaşacak. Böylece TPAO’nun Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda bugüne kadar keşfettiği toplam 710 milyar metreküpe gaz rezervinin kullanımı başlayacak. TPAO’nun Filyos körfezindeki tesislerinde düzenlenen basın gezisinde bilgi aldığımız genel müdür Melih Han Bilgin, birinci aşamada günlük 10 milyon metreküp doğalgazın kullanıma verileceğini söyledi. Eylül ayında başlaması beklenen ikinci aşamayla günlük 40 milyon metreküp akışa ulaşılabilecek. Projenin 2028’de başlayacak 3. aşamasında günlük 60 milyon metreküp gaz akışı sağlanacak ve Türkiye’nin bugünkü doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ı yerli kaynaklardan sağlanmış olacak. TPAO genel müdürü Bilgin, sorumuz üzerine projenin seçim süreci nedeniyle hızlandırılmadığını ve hız nedeniyle bir güvenlik riskinin oluşmasının mümkün olmadığını söyledi. Bilgin, bu tür projelerde yerli kaynak ne kadar hızlı devreye girerse, o kadar hızlı döviz tasarrufu sağlanır.” Dedi. Seçim öncesi yerli gazın vatandaşlarca kullanılmasıyla ilgili 4 farklı formül üzerinde çalışıldığını öğrendik. Gazın yüzde 15’lik indirimle kullanılması, vatandaşlara bir defaya mahsus 100 metreküp doğalgaz kullandırılması, yılsonuna kadar aylık 25 metreküpün ücretsiz verilmesi, nisan ayı faturalarından ücret alınmaması şeklindeki formüllerinden birine karar verilecek.