Sosyal medya içerik üreticilerine gelir vergisi istisnası getirildi

AV. AHMET VOLKAN AKALP

Akalp Hukuk Bürosu Kurucusu

Günümüz dünyasında yaşanan dijital çağ ile birlikte bilinen meslek grupları da büyük ölçüde değişime uğramış ve adeta teknolojik gelişmeler ile insanların sosyal ağ platformlarında var olma ihtiyacına dayalı yeni meslek grupları ortaya çıktı.

Geniş anlamda sosyal medya içerik üreticisi tabiri ile ifade etmiş olduğumuz bu kitleler sosyal medya üzerinden çeşitli şekillerde içerik üretmekte ve dolayısıyla bunun karşılığında bir gelir elde ediyor. Elde edilen gelirin vergiye tabi olabilmesi adına kanunda değişikliğe gidildi. Değişiklik öncesinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan gerçek kişi içerik üreticisi olan mükelleflerin elde ettikleri gelirlerin ticari kazanç kapsamında değerlendirilmesi ve bu nedenle gelir vergisine tabi tutulan mükelleflere birtakım yükümlülükler getirilmesi söz konusu iken yapılan bu düzenleme ile birlikte diğer usule nazaran daha kolay ve basit bir yöntem tercih edilerek sosyal medya üzerinden içerik üreten mükelleflerin gelir vergisinden istisna edilmesi yolu tercih edildi.

Kanun sosyal medya içerik üreticileri ve uygulama geliştiricilerini kapsıyor

Bu istisnadan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses ve video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanacak olmakla bu kişilerin işbu faaliyetleri neticesinde elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisna edilecektir.

Burada bahsi geçen kazanç kelimesi geniş bir anlamda ele alınmalıdır keza sosyal medya ve reklamcılık alanlarının da genişlemesiyle birlikte bu meslek grupları dahilinde kazanç kapsamında ele aldığımız hususlar her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle burada kazanç kapsamına reklam gelirleri, sponsorluk, satış gelirleri, ücretli abonelik gibi unsurlar eklenebilmektedir. İşte sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden herhangi bir içerik paylaşan içerik üreticisi bundan herhangi bir gelir elde ediyor ise yine aynı şekilde akıllı telefon/ tablet gibi cihazalar için uygulama geliştiren kişilerin uygulama sitelerinden veya satış platformlarından elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilecek.

İstisnadan yararlanabilmek için;

■ İstisna belgesinin alınması,

■ İstisna belgesi ile Türkiye’ de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi, bu madde kapsamında kazançları toplamı GVK’nın 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması (2024 Yılı için 3.000.000 TL) gerekmektedir.