Sosyal sorumluluğun İnci’si

“Sosyal sorumluluk” pek çok işletme için, “halkla ilişkiler”e ihtiyaç duyulduğunda dile getirilen basma kalıp bir ifade ne yazık ki. Ama bunu böyle değerlendirmeyen işletmeler de var. Sosyal sorumluluğu adeta ana faaliyet konularından biri gibi gören işletmelerden biri de İnci Holding.

Temelleri 1952’de Cevdet İnci tarafından atılan, bugün otomotiv tedarik sektörü, hizmet, teknoloji gibi konularda sektörlerinin devi olan firmaları bünyesinde bulunduran İnci Holding, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sanat gibi alanlarda pek çok sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. İnci Holding’te sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ana adresi Cevdet İnci Eğitim Vakfı. Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Gezici Kütüphane, Çıraklık Okulu ve Kod’inci projeleriyle ilköğretim, ortaöğretim ve lise; Hasat Hibe Programı, Genç Gelişim ve Burs Programı ile lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrencileri destekleyen vakıf, 39 yılda 150 binin üzerinde çocuk ve gencin hayatına dokundu.

İnci Holding, vakıf dışında da pek çok sosyal sorumluluk çalışması sürdürüyor. Hatta bunların bazıları kurumsal yapıya da sahip. Eğitimi ve gelişimi iş dünyasının en önemli destekçilerinden biri olarak gören İnci Holding’in bu bakış açısıyla hayata geçirdiği İnci Akademi, sadece kendi çalışanlarına değil, iş dünyasının gelişimine, şirketlerin büyümesine katkı sağlayarak kurumsal bir akademi olma vizyonuyla finans, liderlik, satış-pazarlama, kişisel gelişim ve teknik konularda eğitimler düzenliyor.

GENÇ GİRİŞİMLERE DESTEK

İnci Holding’in bazı şirketleri de neredeyse sosyal kuruluşlar gibi faaliyet gösteriyor. Bunların farkı, ‘karlılığın’ da amaçlar içinde yer alması. Örneğin bir girişim sermayesi şirketi olan Vinci B.V., Türkiye, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, mobilite, tedarik zinciri, enerji yönetimi/depolama ve endüstri 4.0 alanlarında erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor, yatırım yapmanın ötesinde, portföyündeki girişimlere kurumsal kaynakları, endüstriyel deneyimi ile gerçek bir stratejik ortak olarak değer katıyor. İncitaş bünyesinde 2022’de kurulan AzKarbon da A’dan Z’ye bütün ürün ve hizmetlerin karbon emisyonunu düşürmeyi amaçlayan bir alışveriş sitesi olma misyonuyla çalışıyor.

KADINLARA MESLEKİ EĞİTİM

Cevdet İnci Eğitim Vakfı son olarak mesleki eğitim yoluyla, kadın istihdamında fark yaratacak bir program başlattı. Genç kadınların mesleki eğitim yoluyla üretime katılımlarını teşvik etmek amacıyla yürütülen “Hem İşte Hem Eğitimde” programı, İnci Holding’in sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında verdiği destek ile hayata geçiriliyor. Program ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) kadınların üretime katılmalarını sağlamayı hedefliyor. 2023 TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki genç kadınların yüzde 27,8’inin NEET kategorisinde yer alması konunun önemini ortaya koyuyor. Programın hedefleri arasında 100 genç kadınının eğitimler sonunda sertifika ve yeterlilik belgesi alabilmesi ve en az yüzde 40’ının istihdama katılması bulunuyor.

Bu yıl başında göreve gelen İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, kadının her alanda güçlenmesini desteklediklerini söylüyor. Kadınları kendilerine iş fırsatı yaratacak eğitimlerle buluşturmayı ve bunun ötesinde bir işe yerleştirilmelerine katkı sağlamayı çok önemsediklerini belirten Elbirlik, imzacısı oldukları WEPs (Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri) küresel girişimi doğrultusunda, her yıl şirketleri aracılığıyla çeşitli alanlarda kadınların üretime katılmalarına destek verdiklerini anlattı.

İnci Vakfı’nın başında ise ailenin 3. kuşak temsilcilerinden Ece Elbirlik Ürkmez bulunuyor. Toplumsal kalkınma için sanayinin güçlendirilmesi gerektiği görüşünü savunan Ürkmez, ana hedeflerinin toplumda üreten bireylerin sayısını artırmak olduğunu belirtiyor. Elbette bu durumda akla ilk gelen kesim kadınlar. Ece Elbirlik Ürkmez, genel kanının aksine kadınların istihdama değil, istihdamın kadınlara ihtiyacı olduğu görüşünde. Ürkmez, uzun bir yolculuk olsa da toplumun kalkınması için kadınların istihdamda yer almasının öncelikli koşullardan olduğunu söylüyor.

Sosyal sorumluluk, sadece şirketler değil hepimiz için zorunluluk. Bunun farkına varılması için samimi, başarılı örneklere ihtiyaç var. İnci, bu ihtiyacı gideren işletmelerin başında geliyor. Bu örneklerin çoğalması lazım.