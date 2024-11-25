Şükür ki yeni nesil girişimcilerimiz var

Tarihin sıfır noktası Şanlıurfa’da Göbeklitepe temalı etkinlikteyiz. Eurasia Startup Summit’24 için Reji Kilisesi’nde yerli yabancı fikirleri konuştuk, çok değerli sunumlara tanık olduk. Böylesi zirvelere katıldıkça umudum artıyor ve enerji doluyorum. Sonra da makroekonomik veriler bu enerjimi alıyor.

İzlediğim sunumlarda dikkatimi çeken, 30 yaş civarı gençlerin, küresel düşündükleri, yöresel davrandıkları oldu. Gerçekleştirdikleri projelerle sadece girişimci olarak kendi geleceklerini değil, aynı zamanda ülkenin daha rekabetçi bir düzeye gelmesi için (birbirinden ayrı olsa da) çalıştıkları…

GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

Güçlü yönleri: 1-Çok gençler, meraklılar ve arayıştalar. Her arayan bulmamıştır ancak bulanlar daima arayanlar olmuştur. 2-Takımlarını kurmuşlar, takım ruhunu keşfetmişler. 3-Çok süratli konuşuyorlar. 4-Ürünlerine âşık olmuşlar. Her ne yaparsan aşk ile yap diyoruz ya. Tam da bu ruh haleti içindeler.

Zayıf yönleri: 1-Kriz planları yok. Ancak belli ki 2025’te bunu edinecekler. 2-Hukuk ve pazarlama kasları zayıf. 3-İletişim becerileri eksik, fazla yabancı kelime kullanıyorlar. 4-Gelecek kaygıları fazla. Haksız da değiller hani… Kamu desteğinden ziyade kösteği söz konusu, kendi yağlarıyla kavruluyorlar.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

Neden Şanlıurfa?

Sizin 35 milyar $’ınız varsa Nevada Çölünde bir Las Vegas kurabilirsiniz ancak bir Urfa kurmak için binlerce yıla ve yüzlerce peygambere ihtiyaç var. Urfa; Göbeklitepe ile tarihin sıfır noktası sayılıyor. JCI Avrasya’nın yeni nesil girişimci zirvesinin burada yapılıyor olması, son derece yerinde olmuştur.

Start-up şansımız?

Türkiye Start-up cenneti. Start’ımız çok ama up’umuz az. Zira JCI’nın bulup çıkardığı, desteklediği girişimciler, yönetimin ilgi alanında değil. Melek sermaye, fonlar, venture capital gibi uygulamalar çok, fakat iyi fikirler finansmana erişemediği gibi sıradan kötü kopya fikirler ortalıkta kol geziyor.

not/YERELDEN BAŞLAYAN KÜRESEL YOLCULUĞUN ADI; JCI

Yaygın adıyla, JCI olarak anılan Junior Chamber International, 18-40 yaş arası gençlerden oluşan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu… Yaklaşık 127 ülkedeki üyeleri ve çoğunda bölgesel veya ulusal kuruluşlar bulunuyor. 105 ülkede 5 binden fazla şubesi ve 160 bin genç girişimci üyesi var.

Dünya üzerinde 109'uncu yılındaki JCI, 36 yıldır ülkemizde 26 şubesiyle 700 girişimcimize kol kanat geriyor. Bu gibi kurumlar, kamunun dikkatinden ziyade kendi aralarında işbirliği, iletişim, nitelikli ağ sayesinde, bilgi eksikliğini giderdikleri gibi dayanışma, imkân paylaşma gibi katma değer üretiyorlar.

Böylesi oluşumlar, yeni nesil girişimcileri ülkenin tanımasına da vesile oluyor. Misal Urfa’da katıldığım zirvede, Müslüm Kara; Trans-el markasıyla trafo üretiyor. Hejin Tavas, küresel akreditasyon merkezi için uğraşıyor. Tansu Göktepeli, biyoçeşitlilik ve teknoloji odağında tarımsal üretim için uğraşıyor.

JCI Avrasya Başkanı Büşranur Tenik Özdemir; “Tüm ekosistemi buluşturarak, neler yapabileceğimizi ve dünyada nereye doğru gittiğimizi tartışıyoruz. İstanbul’dan Londra’ya, dünyanın pek çok yerinden girişimciler burada. Urfa’nın gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz” diyor.

Bizler; geleceğimize değil, alışkanlıklarımıza karar veririz. Alışkanlıklarımız da bizim geleceğimizi belirler. JCI’nin Eurasia Startup Summit’24 etkinliğinde değerli ve yeni alışkanlıklarımıza tanık oldum.