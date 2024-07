“Sürat Kargo’da herkes kuryelik yapacak”

Sürat Kargo, bugün yüzde 10.15 pazar payı ile yüzde 100 Türk sermayeli olan en büyük kargo şirketi konumunda. Yapılan işe bütüncül bakmayı ön plana koyan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Biz emanetçiyiz. Son noktaya kadar işimizi takip etmemiz gerekir” diyor. Oğuz’un hayata geçirdiği yeni bir uygulama kapsamında, her müdür çağrı merkezine gidiyor, kuryelik yapıyor. Amaç; müşteriye hizmet edenlerin neler yaşadığını birebir deneyimlemek.

Bir şirketin başarılı olması ve fark yaratması, her şeyden önce liderin işini sevmesi, sürekli iyileştirmeyi istemesi, takım arkadaşları ile birlikte çalışması, müşterileri yakından tanıması ile ilgili. Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz tam böyle biri. Rakiplerini yakından izliyor, hizmet kalitesini artırmak için sektördeki her yeniliği kendi işine adapte etmeyi amaçlıyor. Herhangi bir noktada bir sorun yaşandığında ise, bizzat müdahale ediyor ve sorunu yerinde çözüyor. Yapılan işe bütüncül bakmayı ön plana koyan Oğuz, “Biz emanetçiyiz. Son noktaya kadar işimizi takip etmemiz gerekir” diyor. Bu yaklaşımı sadece sözde bırakmayan Cem Oğuz, yeni bir uygulamayı hayata geçirmiş. Bu kapsamda, Sürat Kargo’da her müdür çağrı merkezine gidiyor, kuryelik yapıyor. Amaç; müşteriye hizmet edenlerin neler yaşadığını birebir deneyimlemek. 2021 yılında Bacacı Yatırım’ın sahibi iş insanı Halil İbrahim Bacacı’nın kurduğu Port kargo tarafından satın alınan Sürat Kargo, bugün yüzde 10.15 pazar payı ile yüzde 100 Türk sermayeli olan en büyük kargo şirketi konumunda. Talepteki artışa paralel olarak yeni çözümler geliştirmeye odaklanan ve e-ticaret hacmiyle büyüyen şirket, Kadın A Milli Futbol Takımımızın ana sponsorluğunun ardından EURO 2024 öncesinde Erkek A Milli Futbol Takımımızın da üç yıl süreyle resmi sponsorluğunu üstlendi. Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz’la Almanya’da bir araya geldik ve şirketin hedeflerini konuştuk.

2015 sonrasında e-ticaret odaklı bir büyüme başladı

“Sektör olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bağlıyız. Sektör, yeni teslimat modelleri ve yeni teknolojiler ile oldukça hızlı bir şekilde büyüyor. Rekabet çok fazla. Sektör 2010’lara kadar B2B odaklıydı; 2015 sonrasında ise e-ticaret odaklı bir büyüme başladı. 2023 yılında yaklaşık 1.3 milyar adet posta kolisi gönderildi. Son 1 yılda yaklaşık yüzde 19’luk bir büyüme gerçekleşti. Pazarın e-ticarete yönelmesinin ardından sektörde önemli bir dönüşüm yaşandı. Şube sayıları, kurye sayıları, aktarma merkezlerine yatırımlar yoğunlaştı. Bugün Türkiye’de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 20’lerde. Bu oran Avrupa’da yüzde 20,5, İngiltere’de yüzde 27 iken Çin’de yüzde 52’lerde.”

2023’te dijitalleşmeye 500 milyon TL yatırım

“Bugün 800’den fazla şubemiz, 16 bölge müdürlüğümüz, 25 aktarma merkezimiz, 1 uluslararası lojistik merkezi, 2 binden fazla mobil dağıtım alanımız, 5 bin araçtan oluşan filomuz ve 8 binden fazla çalışanımız var. Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın 220’den fazla ülke ve bölgesine teslimat yapıyoruz. Azerbaycan’da bir ortaklık gerçekleştirdik ve sevkiyata başladık. Önümüzdeki yıl MENA Bölgesi’ne açılmaya başlayacağız.2023 yılında 500 milyon TL yatırım yaptık. Yatırım yaptığımız alanların başında, işin kalbini oluşturan aktarma merkezi teknolojileri geliyor. 25 tane aktarma merkezimiz var. Bunların 6 tanesi tam otomasyona sahip. İkinci sırada araç yatırımları geliyor. 5 bin aracımız var. Bu sene elektrikli araç sayımızı 125’e çıkaracağız. Aynı zamanda, elektrikli scooter kiralama ve e-şarj şirketi BinBin ile iş birliği yaptık. İlk etapta 50 tanesiyle başladık. Gündüz müşterilerimiz orada araçlarını şarj edecekler, gece de biz kendi araçlarımızı şarj edeceğiz. Üçüncü yatırım alanımız ise, yazılım altyapısı oldu. Sürat Servis Platformu’nu hayata geçirdik. Bu sayede teslimatları anlık olarak izleme fırsatı sunuyoruz. Bu hizmeti 2024’te tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefl iyoruz. Optimizasyon çok önemli. 1 mil az yol yaparak, daha fazla kargo taşımak için gerekli olan çözümlere odaklanıyoruz. Bu noktada rotayı yapay zeka belirliyor. Tabi ki, ne kadar dijitalleşirsek dijitalleşelim, insana olan ihtiyacımız azalmıyor ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz.”

Öncelik sürdürülebilirlik

“Büyüme sürecinde en önemli önceliklerimizden biri sürdürülebilirlik. Global firmalar bizlerle anlaşma yaparken taahhütlerimizi soruyorlar, hedefl erimizi soruyorlar. Biz, sürdürülebilirliğin sadece çevre değil, ekonomik ve sosyal boyutlarını da dikkate alıyoruz. 2023 yılında sıfır atık projesini hayata geçirdik. Ulusal kargo firmaları içerisinde sıfır atık projesinin kapsamında sertifikasını alan tek firma biziz. Bizim için sürdürülebilirlik dendiğinde ilk akla gelen konu elektrikli araçlar. Biz bu sürece daha bütünsel bakıyoruz. Bir kuryenin 1 saatinin tasarrufu da, sürdürülebilirlikle ilgili. Elektrikli araç sayımız artarken, aktarma merkezlerimizin uygun olanlarında güneş panelleri kurmaya başlayacağız. Öte yandan, sürdürülebilirlik adına çok önemli gelişmeler de var. Örneğin, pandemi döneminde kargonun teslimatının kanıtı olan ıslak imza yerine kısa mesajdan gelen kodun kullanılması ile ağaçların korunması adına çok önemli bir adım atıldı. Kadın istihdamı çok önemli bir diğer önceliğimiz. Çalışanlarımızın yüzde 70’i kadın ve sektörde tek kadın CTO bizde. Hedefimiz aktarma merkezlerimizin yönetimini tamamen kadınlardan oluşturmak.”

Sürat, spora da bütüncül yaklaşıyor

EURO 2024 öncesinde Erkek A Milli Futbol Takımımızın üç yıl süreyle resmi sponsorluğunu üstlenen Sürat Kargo, Kadın A Milli Futbol Takımımızın da ana sponsoru. Hayatın her alanında kadın erkek eşitliğini vurgulayan Sürat Kargo, Cem Oğuz’un ifade ettiği gibi, “şirketin temelini oluşturan ‘hız’ı kadın futboluna taşıyarak gelecek nesillere ilham vermeyi” hedefl iyor. Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör ile çalışan şirketin hedefinde kadın futbolunu Türkiye genelinde desteklemek ve genç kızları spora yönlendirmek için yeni projeler var.