‘Sürüden ayrılmayı’ ana hedef yaptı, 750 milyon dolarlık yatırım planladı

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Mehmet Çakmur ile Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Besli davet etti, Hakan Güldağ’la birlikte Kocaer Çelik’in İstanbul ofisine uğradık.

Kocaer Çelik Genel Müdür Yardımcısı Zümrüt Can Ambarcı, yatırımcılar için hazırlanmış sunumu ekrana yansıttı, şirketin 3 fabrikasında neler üretildiğini özetledi:

Yüksek mukavemetli, özel kalitelerde, farklı ebatlarda, özel boy ve kesitlerde çelik profiller… 12 binin üzerinde 60 farklı kalitede ürün…

Şirketin profilini ortaya koydu:

60 yıllık deneyim. 3 çelik profil fabrikası. 800 bin ton/yıl kapasite. 100 bin ton/yıl kapasiteli galvaniz fabrikası. 180 bin ton/yıl kapasiteli servis merkezi.

500 milyon doları aşan yıllık ciro.

6 kıtada 140 ülkeye ihracat. Ege Bölgesi demir çelik ihracat şampiyonu.

Kocaer Çelik’in yüzde 26’sının 2022’de halka arzının gerçekleştiğini anımsatıp, bağlı şirketleri sıraladı:

Kocaer Steel UK, Kocaer Steel Ireland: Birleşik Krallık’ta 2015 yılından bu yana satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Cardiff ve Warrenpoint’te toplam 20 bin metrekare depolama alanı var.

Birleşik Krallık’ta 2015 yılından bu yana satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Cardiff ve Warrenpoint’te toplam 20 bin metrekare depolama alanı var. Kocaer Enerji: Grubun enerji yatırımlarını tek çatı altında toplama hedefiyle yola çıktı. Grubun öz tüketiminin tamamının karşılanması ve enerji satan bir şirket olması hedefleniyor.

Grubun enerji yatırımlarını tek çatı altında toplama hedefiyle yola çıktı. Grubun öz tüketiminin tamamının karşılanması ve enerji satan bir şirket olması hedefleniyor. KCR Dış Ticaret: Başta demir-çelik ürünlerinin temini, dağıtımı ve dış ticareti olmak üzere her türlü mamulün yurt içinde ve yurt dışında ticaretini gerçekleştirmek amacıyla 2024’te kuruldu.

Başta demir-çelik ürünlerinin temini, dağıtımı ve dış ticareti olmak üzere her türlü mamulün yurt içinde ve yurt dışında ticaretini gerçekleştirmek amacıyla 2024’te kuruldu. Yağız Nakliyat:1995 yılında kuruldu. 2018 yılında Kocaer Çelik bünyesine geçti. Kendi araç filosu ile yurt içi ve uluslararası lojistik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kocaer Çelik ürünlerinin kullanıldığı alanlardan örnekler verdi:

Enerji nakil hatları, GES altyapıları, çelik yapı projeleri, çelik köprüler, maden ve tünel profilleri, otomotiv ve ulaşım, tarım, gemi inşa ve petrol platformları. Toplam satışlarımızın içindeki katma değerli profillerin payı 2024 yılında yüzde 42’ye çıktı.

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer araya girdi:

- Katma değerli ürünlerle cirodan çok kârlılığa odaklanıyoruz. Yani, kârlılıkla öne çıkmayı hedefliyoruz.

Kütük alıp profile dönüştürdüklerini bildirdi:

- Kütük demirin yüzde 30’unu ithal ediyoruz. Rusya ve İran hariç dünyanın farklı ülkelerinden alım yapıyoruz.

Söz katma değerden açılınca kilo başına ihracat gelirini merak ettik, paylaştı:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 1.3 dolar dolayında seyrediyor.

Zümrüt Can Ambarcı, ihracatın coğrafi dağılımına işaret etti:

- Yurtdışı gelirlerimizin yüzde 32’sini Amerika kıtasından, yüzde 32’sini MENA bölgesinden, yüzde 25’ini Avrupa ülkelerinden, yüzde 6’sını Birleşik Krallık’tan, yüzde 4’ünü Asya’dan sağlıyoruz. Yabancı para cinsinden satışlarımız toplamın yüzde 90-95’ini oluşturuyor.

Toplam satışlarının 5 yıllık seyrine dikkat çekti:

- 2020 yılında 490.7 bin ton olan toplam satışlarımız 2021’de 497 bin tona, 2022’de 533.2 bin tona, 2023 yılında 561.4 bin tona, 2024’ün ilk 9 ayında da 580 bin tona ulaştı.

Şirketin finansal performansını irdeledi:

- 2023 yılının ilk 9 ayında 15 milyar 554 milyon lira olan net satışlarımız 2024’ün ilk 9 ayında 13 milyar 71 milyon lira olarak gerçekleşti. Brüt kârımız 2023’ün ilk 9 ayında 2 milyar 507 milyon lira iken 2024’ün ilk 9 ayında 2 milyar 340 milyon lira oldu.

2030 yılına uzanan büyüme stratejine değindi:

Halen 800 bin ton olan yıllık çelik profil üretim kapasitemizi 2030’da 1.3 milyon tona yükselteceğiz. Bunun için 4’üncü çelik fabrikasını yapacağız.

Toplam 240 MW kurulu güç kapasitesi oluşturacak GES ve jeotermal yatırımı yapacağız.

5 yeni dağıtım/servis merkezi kuracağız.

Bunun için 5 yıllık dönemdeki yatırımlarımız 750 milyon doları bulacak.

750 milyon doların yüzde 45’i çelik, yüzde 55’i de enerji yatırımlarımıza harcanacak.

Hakan Kocaer, üretimde hurdadan elde edilen ara mal, yani kütük kullandıklarını bildirip ekledi:

- Ana hedefimiz sürüden ayrılarak yol almak. Organik ve inorganik büyümeyi sürdürmek.

“Sürüden ayrılmak” Kocaer Çelik’in kilo başına ihracat gelirini 1.3 dolara yükseltiyor…

5 yıllık dönemde 750 milyon dolarlık yatırımla büyüme yolculuğunu sürdürme gücü veriyor…

1 milyon ton kapasiteli çelikhane kuracak

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, 2030’a kadarki 5 yıllık dönemde yapacakları yatırımları anlatırken, çelikhane planlarını paylaştı:

- 1 milyon ton kapasiteli çelikhane yatırımı yapacağız.

Çelikhane yatırımına girme gerekçelerini aktardı:

- Profil üretmek üzere kütük alıyoruz. Ancak, istediğimiz kalitede kütük bulmakta zorlanıyoruz.

Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’ne değindi:

- Köprüler için çelik ithal edildi. Çünkü, köprülerde kullanılacak kalitede hammadde yoktu.

Ardından ekledi:

- Biz de bu nedenle çelikhane yatırımı yapacağız. Kuracağımız çelikhane yeşil üretim teknolojisine sahip olacak. Yeşil çelikhane yatırımı sonrasında hammadde maliyetlerimizin yüzde 10-12 düşmesini bekliyoruz.

120 MW JES, 120 MW GES yatırımı yapacak

Kocaer Çelik Genel Müdür Yardımcısı Zümrüt Can Ambarcı, Kocaer Çelik’in 2030 yılına dönük büyüme stratejisi çerçevesindeki yenilenebilir enerji yatırımlarına değindi:

- Kocaer Enerji, 120 MW’lık jeotermal enerji santralı (JES), 120 MW’lık da güneş enerjisi santralı (GES) yatırımı yapacağız.

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, jeotermal enerjiye dönük lisansları 2 yıl önce Aydem’den satın aldıklarını anımsattı:

- JES yatırımlarımızı Aydın Kuyucak bölgesinde gerçekleştireceğiz. JES yatırımı için 10 bin 844 hektarlık ruhsat sahası aldık. Birinci faz yatırım 24 MW’lık olacak. Adım adım 120 MW’a çıkacak.

JES yatırımı ile birlikte bölgede tarıma da gireceklerini kaydetti:

- Elektrik üretimi sonrası suyu deşarj etmeden önce kuracağımız seraları ısıtacağız. Deşarj işlemi sera sonrası gerçekleşecek.

Zümrüt Can Ambarcı, mevcut GES kurulu güçlerine işaret etti:

- Halihazırda 9 MW’lık GES kurulu gücü devrede ve elektrik üretiyoruz. 240 MW’lık JES ve GES yatırımlarımız tamamlanınca tüm tesislerimizin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Artan enerjiyi de satacağız.

Yabancı para pozisyonumuz 34 milyon dolar

Kocaer Çelik Genel Müdür Yardımcısı Zümrüt Can Ambarcı, “Yabancı para pozisyonu” grafiğini ekrana yansıttı:

- 2020 yılında yabancı para pozisyonumuz 97 milyon dolar eksideydi. 2021 yılında eksi 84 milyon dolar oldu. 2022’de 6 milyon dolar artıya geçti.

2023 yılında eksi 12 milyon dolar olan yabancı para pozisyonunun 2024’ün ilk 9 aylık döneminde 70 milyon dolarlık eksiye dönüştüğünü bildirdi:

- Ancak, stoklarımızı eklediğimizde net yabancı para pozisyonumuz eksi 70 milyon dolardan artı 34 milyon dolara yükseliyor.

Halka açılmanın faydasını gördük

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, şirketin hisselerini 2022 yılında halka açtıklarını anımsattı:

- Halka açılmanın çok faydasını gördük. Piyasada bilinirliğimiz arttı.

Kurumsallaşma yolunda halka açılma öncesi belirli ölçüde yol almış olduklarını vurguladı:

- Halka açılma sonrasında şeffaflıkta da daha fazla yol aldık.