Tek bir sorunun yanıtı aranıyor

Global piyasalar bu yıl tek bir sorunun cevabını arıyor. 2010’ların düşük enflasyon ve düşük faiz dönemine dönüş olacak mı? Tabii bu sadece 2024 için değil, 2024 sonrası için de kritiktir. Hisse senedi ve tahvil fiyatlarındaki son haftalarda yaşanan yükselişler, doların eş zamanlı olarak güç kaybetmesi, piyasaların bunu fiyatladığını gösteriyor.

Sadece iki ay önce piyasalar enflasyonun kolayca düşmeyeceğini düşünerek, daha yüksek faizleri fiyatlıyordu. Dünyada 2023’te başlayan dezenflasyon sürecinin, 2024’te de süreceğini düşünüyorum. Tabii ücret artışları ve emtia fiyatlarındaki olası yükselişler gibi iki önemli risk faktörü var. Merkez bankaları bu taraflardan bir risk gördükleri anda, şahin söyleme dönebilirler.

Küresel enflasyona büyük resimde farklı açılardan bakmak gerekiyor. Uzun yıllar sonra, dünyada enflasyon problemi pandemiyle başladı. 2010’lu yıllarda enflasyonu baskılayan; globalizasyon, demografik faktörler, otomasyon, orta-uzun vadede yine etkili olacaktır. Başka bir şeye dönüşmek üzere olan yapay zekâ da deflasyonist bir unsur olabilir.