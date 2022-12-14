Travel Turkey İzmir, bu destinasyonda zayıf kaldı

İzmir, fuarlar ve kongreler merkezi olma hedefini bundan 100 yıl önce Atatürk’ün direktifi ile önüne koymuş bir şehir. Bunun hakkını verdiğini de söyleyebiliriz. Ama daha alacağı yolu olduğunu da eklemeliyiz.

Genel ticaret fuarlarının hüküm sürdüğü 40 yıl öncesine kadar, İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) Türkiye’de fuarcılığa adını vermesi yanında uluslararası arenada da ağırlığı olan bir organizasyondu. İzmir, fuarların sektörelleşmesi ile bir dönem bocalasa da sonrasında Marble, IF Wedding gibi sektöründe uluslararası alanda ses getiren fuarlar düzenlemeyi başardı. Büyümeyi başaran bu fuarların ortak özelliği, İzmir ve hinterlandında potansiyeli olan sektöre hitap ediyor olmalarıydı. Gerek mermer, gerekse gelinlik, İzmir ve çevresinin güçlü olduğu alanlar. Bu konulara yönelik fuarlar kısa sürede ve hızlı bir şekilde büyürlerken, ilgili sektörlerdeki potansiyeli de açığa çıkardılar. Turizm de bu kapsamda değerlendirilebilecek sektörlerden biri.

Mevcut rakamlar yanıltmasın. İzmir yılda 650 bin dolayında turist ağırlıyor ama potansiyeli bunun çok çok üstünde. Üstelik İzmir’in etki alanında bulunan Çanakkale’den Fethiye’ye kadar olan bölge, yani Ege kıyıları sayısal anlamda da Antalya’nın ardından ikinci sırada geliyor. Bu potansiyel ve sektörel güç, İzmir’in turizm fuarcılığı için en iyi destinasyon olduğunu ortaya koyuyor. Ama geçen hafta sonunda 16.’sı düzenlenen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi (Travel Turkey İzmir) ile eş zamanlı düzenlenen TTI Outdoor 2. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı’nın bu beklentiyi karşıladığını söylemek güç.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında Fuar İzmir’de düzenlenen söz konusu organizasyonlarda 16 ülkeden 210’dan fazla katılımcı yer aldı.

Rakamlar güzel, organizasyon başarılı ama gözler Marble ya da Gelinlik Fuarı’ndaki yabancı ziyaretçi yoğunluğunu da arıyor. İzmir’de yerel yönetimler ve sektör temsilcileri turizmi 12 aya ve 30 ilçeye yayma, gelen turist sayını da 4 milyona çıkarma hedefini önlerine koydular. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Turizmin dijitalleşmesi hedefi doğrultusunda hazırlanan, Türkçe, İngilizce ve birçok farklı dilde ücretsiz olarak kullanıma açılan Visit İzmir isimli mobil aplikasyon, İzmir’e uçuş düzenleyen havayolu şirketleri ile yakın bir ortaklık içinde sürdürülen Direct İzmir programı, turizmi çeşitlendirme çalışmaları bunlardan bazıları. Yani İzmir, belirlediği hedefe yönelik altyapı çalışmalarını hızla tamamlıyor. Önümüzdeki yıllar bu adımların meyvelerinin toplanacağı dönem olacak. İzmir’i bu hedefe taşıyacak en önemli silahın da bu fuar olduğu açık.

İzmir’de fuar ve turizm ilişkisini Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya açılış töreninde çok güzel ifade etti. Yazıyı onun sözleriyle bitirelim: “İzmir, ilklerin şehridir. Hepimizin hayatında özel bir yeri olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın evidir. Turizm ve fuar sözcüklerinin en anlamlı olduğu yer İzmir’dir. Turizm barıştır, kardeşliktir, işbirliği, paylaşma, dayanışmadır. Turizmcinin hedefi sadece para kazanmak değildir. Hizmet verdiği insanları mutlu etmektir. Turizm başka sektörlere benzemez, 60’a yakın sektöre kazandırır. Turizm İzmir’e çok yakışıyor.”