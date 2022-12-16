Türkiye'nin ilk ticari atık plastik geri dönüşüm tesisi kuruluyor

“Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik. İki odak noktamız bu” diyerek başlıyor sözlerine Honeywell Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Honeywell'in Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı olan Uygar Doyuran. Bugün tüm sektörlerin teknoloji ile dönüştüğü ve teknolojinin gücünü daha iyi bir dünya yaratmak için kullandığı bir dönemden geçiyoruz.

Honeywell de geliştirdiği teknolojilerle, daha akıllı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için uçaklardan binalara, fabrikalardan tedarik zincirlerine ve çalışanlara kadar her şeyi daha bağlantılı hale getirmeyi hedefliyor.

Honeywell Türkiye; Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Tacikistan gibi stratejik öneme sahip ülkeleri de kapsayan Orta Asya Bölgesi ve İsrail’deki faaliyetleri koordine ediyor. Uygar Doyuran, Honeywell'in bölgedeki stratejisini ve iş faaliyetlerini yönetiyor. Toplam 11 ülkenin ekibine liderlik ediyor.

Honeywell, yüzyılı aşkın bir süredir havacılık ürünleri ve hizmetleri, kontrol teknolojileri ve binalar ile endüstriyel materyaller için performans kimyasalları dahil olmak üzere endüstrinin en büyük zorluklarını çözmeye yardımcı olmak amacıyla birinci sınıf teknolojiler için inovasyonlar yapıyor.

Şirket; dünyanın iş yapış biçimini değiştiren dört sektörde faaliyet gösteriyor. Bunlar; uzay, havacılık ve savunma; bina teknolojileri; performans kimyasalları ve teknolojileri; ve güvenlik ve üretkenlik çözümleri olarak sıralanıyor.

Uygar Doyuran, Honeywell'in 1,333 milyar dolar olan Ar-Ge bütçesinin yüzde 60’ının çevresel, sosyal ve yönetişim sonuçlarını iyileştiren çözümlere odaklandığını ifade ediyor. Bataryalı enerji depolama sistemleri, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı, Hidrojen üretimi ve kullanımı teknolojileri, karbon yakalama ve saklama teknolojileri, düşük küresel ısınma potansiyelli soğutma gazları, plastiğin kimyasal geri dönüşümü teknolojileri, Honeywell’in çalıştığı konu başlıklarının önde gelenleri.

Yılda 30 bin metrik ton atık plastik dönüştürülecek

Honeywell, iş ortağı Doğanlar Holding ve şirketi Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ile Türkiye'de Plastik Döngüsellik İş Birliğine ilişkin önemli bir anlaşmaya imza attı. Uygar Doyuran bu iş birliği ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Bugün dünya genelinde atık plastiğin sadece yüzde 15’i geri dönüştürülüyor. Biotrend Enerji, atık plastikleri geri dönüştürülmüş polimer ham maddesine dönüştürmek üzere Honeywell'in Up- Cycle Proses Teknolojisini kullanarak Türkiye'nin ilk ticari atık plastik geri dönüşüm tesisini kurmayı planlıyor. Tesis, Honeywell teknolojisini kullanarak yılda 30 bin metrik ton karışık atık plastiği Honeywell Geri Dönüştürülmüş Polimer Hammaddesine dönüştürme kapasitesine sahip olacak. Ege bölgesinde kurulacak olan tesisin 2025’te faaliyete geçmesini hedefliyoruz.”

35 binden fazla patente sahip

Honeywell, sahip olduğu 35 binden fazla patent ile aslında bir mucit şirketi olarak öne çıkıyor. 1885 yılında, modern termostatın öncüsü olan “kazan regülatörü”; 1914’te havacılığın daha otonom hale gelmesinin ilk adımı atan “otomatik pilot”; 1960'larda, kurşunsuz benzin sağlayan teknolojiler ve biyoçözünür deterjanlar Honeywell imzası taşıyan icatlardan bazıları.

Bugün ise, daha da iyi bir gelecek yaratmaya odaklanan Honeywell, Mars'ta nefes almayı mümkün kılacak yaşam destek sistemleri geliştiriyor, yenilenebilir biyoyakıtlar üretiyor, endüstriyel yazılımlarıyla veri ve eylem arasındaki boşluğu dolduruyor, pilotlar ve yolcular için hava durumunu güvenli bir şekilde haritalandırıyor ve kuantum hesaplama ile teknolojinin kurallarını yeniden yazıyor.

30 yıldır Türkiye’de

Şirket 30 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve rafinerilere ve petrokimya tesislerine kontrol sistemleri sağlamaktan sivil ve askeri havacılık kurumlarına donanım ve yazılım desteği vermeye kadar en büyük sektörlere hizmet veriyor. Uygar Doyuran şu bilgileri veriyor: “Türkiye'nin önde gelen pek çok kurum ve şirketi, Honeywell'in teknolojik ve teknik desteğiyle küresel pazarda rekabet avantajı elde ediyor. Tüpraş, Botaş, Socar, Petkim, Erdemir, Şişecam gibi dev endüstriyel tesisler İş Bankası Kuleleri, İstanbul Havalimanı, Ford Otosan Fabrikaları, Çam Sakura Şehir Hastanesi, Ak Merkez AVM, Atatürk Kültür Merkezi gibi sayısız bina

T-129 ATAK helikopteri, Türk Hafif Sınıf Genel Maksat Helikopteri (TLUH), Hürjet gibi savunma sanayi projeleri, Türk Hava Yolları ve Pegasus Airlines, Tekfen ve Çalış Holding gibi uluslararası müteahhitlik firmaları (EPC) gibi ülkemizin en önemli firmaları, sanayi tesisleri ve binaları Honeywell ürünlerini kullanıyor.

Tüpraş ile yenilenebilir havacılık yakıtı iş birliği

Havacılık sektörünün çevre dostu olması da Honeywell’in odaklandığı alanlardan biri. Uygar Doyuran bu kapsamda Tüpraş ile gerçekleştirilen iş birliğini şöyle anlatıyor: “Tüpraş, İzmir'deki rafinerisinde kullanılmış yağ ve atık hayvansal yağ gibi ham maddelerden biyoyakıt üretmek üzere Honeywell UOP Ecofining teknolojisini tercih etti. Yeni Ecofining tesisi, günde yaklaşık 8 bin 300 varil atık yemi/ham maddeyi yenilenebilir havacılık yakıtı SAF, yenilenebilir dizel ve diğer ürünlere dönüştürmek için tasarlanıyor. Bu proje sayesinde sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen yenilenebilir yakıtlar, rafineri endüstrisinin karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda mevzuata uygunluk sağlanacak. Tüpraş, 2030 yılına kadar 400 bin ton biyo ham madde işlemeyi ve 2035 yılına kadar sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Honeywell de Tüpraş’ı Türkiye'deki en büyük SAF tedarikçisi olma yolunda desteklemeye devam edecek.”

6 bin 100 proje ile %90 daha az CO2

Honeywell, 2035 yılına kadar operasyonlarında ve tesislerinde karbon nötr olmayı taahhüt etmiş durumda. Uygar Doyuran, “Şirketin operasyonlarının ve tesislerinin sera gazı yoğunluğu şimdiden yüzde 90'dan fazla azaldı. Honeywell ayrıca 2010'dan bu yana 6 bin 100'den fazla sürdürülebilirlik projesi uygulayarak yıllık 100 milyon dolar maliyet tasarrufu sağladı” diyor. Doyuran, şu örnekleri veriyor: “Düşük GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) sunan soğutucu akışkanımız Solstice sayesinde, sadece bir yılda atmosfere 250 milyon ton daha az karbondioksit salımı gerçekleşti. Bu tam 55 milyon otomobilin trafikten çekilmesine eş değer bir etki yaratıyor. Honeywell’in yeni pil teknolojisi, geri dönüştürülebilir bileşenlerden yapılıyor, yenilenebilir üretim kaynaklarıyla çalışıyor. 12 saate kadar elektrik depolayabiliyor ve deşarj olabiliyor. Honeywell Forge Enerji Optimizasyonu ise, binaların enerji tasarrufu ayarlarını otomatik olarak ayarlayan bulut tabanlı bir makine öğrenimi çözümü.”