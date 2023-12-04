Türkiye’ye yatırım yapacak, dünya için üretecek

Schneider Electric 20 milyon Euro değerinde yatırımla 2024 yılında Marmara Bölgesi’nde sıfırdan kurduğu yeni üretim tesisine taşınacak ve üretim kapasitesini iki katına çıkartacak. Şirket üretim üssü olarak ağırlığını Hindistan ile birlikte Türkiye'ye kaydırma kararı aldı.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, iki sene önce, dünyada satılan her 25 araçtan 1’i elektrikliydi. 2023’te ise satılan her 5 araçtan 1’inin elektrikli olacağı ve bu trendin artmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu yıl küresel pazarda satış hacminin yüzde 20’sini elektrikli araçların oluşturacağı ifade ediliyor. Sayıları giderek artan elektrikli araçların yaygınlaşmasında ise enerji kaynakları ve enerji teknolojileri kritik bir öneme sahip. Schneider Electric bu alandaki gelişim için gereken verimli ve akıllı enerji yönetimi için operasyonlarını sürdürüyor.

Türkiye’de Manisa ve Sancaktepe’de bulunan 2 üretim tesisi, bin 500’ün üzerinde çalışanı ve 200’e yakın yerel iş ortağı ile faaliyet gösteren Schneider Electric, grup şirketlerinden Günsan Elektrik ile anahtar ve priz pazarında yeni bir hamle ile pazardaki liderliğini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Orta Asya’yı Türkiye’den yönetiyor

Schneider Electric Türkiye Türkiye Genel Müdürü İsmail Yamangil, Eylül ayında Orta Asya Bölge Başkanlığı görevine atandı. Yamangil, bölgedeki operasyonların gelişimine liderlik edecek.

Yamangil’in verdiği bilgilere göre, şirket 20 milyon Euro değerinde yatırımla 2024 yılında Marmara Bölgesi’nde sıfırdan kurduğu yeni üretim tesisine taşınacak ve üretim kapasitesini iki katına çıkartacak. Bu yatırımla birlikte Günsan Elektrik, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde anahtar-priz üretimi lideri olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Schneider Electric üretim üssü olarak ağırlığını Hindistan ile birlikte Türkiye'ye kaydırma kararı aldı.

Yamangil, yeni fabrikanın, Schneider Electric sürdürülebilirlik esaslarına uygun yeşil teknolojilerle destekleneceğini ve enerji verimliliğini artırırken, karbon ayak izi ve su sarfiyatını da azaltmaya odaklanacağını ifade ediyor.

Türkiye, e-şarj cihazlarında Schneider Electric’in dünyadaki 4. büyük pazarı

Yamangil, şu bilgileri veriyor: “Elektrikli araçlar için güvenli, sürekli ve verimli bir enerji altyapısı sağlamak üzere ‘eMobility için EcoStruxure’ çözümünü geliştirdik. Ayrıca elektrikli şarj istasyonları ile ilgili faaliyetlerimizi 2011 yılından bu yana hızla geliştiriyoruz. Bugün EVlink ürün ailesi 45 ülkede ticari olarak bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye’de sunduğumuz EVlink hizmet ve çözümleri güçlü bir başarı ve tercih oranına sahip. Türkiye, bu segmentte Schneider Electric’in Çin, ABD ve Hindistan’ın ardından dünyadaki 4. büyük pazarı konumuna ulaşmış durumda.”

Türkiye’nin etkisi ile çift haneli büyüme

Schneider Electric, küresel operasyonları ile 2023 yılının ilk 9 ayında 26.4 milyar euro gelir sağladı. Yılın 3. çeyreğinde tüm zamanların en yüksek büyüme oranını kaydeden şirket, gelirlerini organik olarak yüzde 12 artırarak 8.8 milyar Euro gelir elde etti. Şirketin güçlü büyüme kaydettiği ülkeler arasında enerji ve endüstriyel otomasyon alanındaki yatırımlarıyla Türkiye de yer alıyor. Böylece Türkiye’nin de güçlü etkisiyle yılın 3. çeyrek döneminde Orta Doğu ve Afrika bölgesinde çift haneli büyüme sağlanmış bulunuyor.

Manisa, ilk "Akıllı Fabrika" unvanına sahip

Schneider Electric Manisa Fabrikası, hem ürün hem de ekipman aktivitesi bazında Avrupa’daki ETO (Engineering to Order) klasmanında ilk Akıllı Fabrika unvanına sahip. Schneider Electric’in Dünya Ekonomik Forumu tarafından Deniz Feneri unvanı ile ödüllendirilmiş beş fabrikası arasında da yer alıyor. Bu tesiste şirketin EcoStruxure çözümleri ve modern teknolojileri farklı kombinasyonlarla uygulanarak yüzde 20’ye varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanıyor ve karbon salımı da en aza indirgenmiş bulunuyor.

Şirket, pandemi ile birlikte iş yükü artan sağlık sektöründe bin 250 yatak kapasiteli Türkiye’nin altıncı büyük hastanesi olan Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü’nde gerçek zamanlı enerji izleme ve kestirimci bakım hizmetini devreye aldı. Bu sayede enerji verimliliği arttı ve OPEX’te yüzde 20'lik bir azalma sağlandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde ise uyguladığı EcoStruxure yazılım çözümü ile elektrik ve su şebekelerinin tüketiminin gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesiyle yaklaşık bin 200 ağır sanayi müşterisinin daha güvenilir, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye ulaşmasında rol aldı.

İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları binalarında da EcoStruxure yazılımları ve çözümleriyle yılda yüzde 10 ila 12 arasında enerji tasarrufu sağlayacak bir iş birliği yürütülüyor.

Schneider Electric OYAK Çimento ile de çimento endüstrisinde dijital dönüşümün ilk örneklerinden olan IndustrAI projesinde çözüm ortaklığına imza attı.

Sosyal yatırımlarla sürdürülebilirlik için çalışıyor

Schneider Electric geniş bir yelpazede girişimler, eğitimler ve seminerlerle sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı bir gelişim için çalışıyor. Türkiye’nin İklim Seferberliği kapsamında öğretmenlerin eğitimi için hayata geçirilen “İklim 2030: Eğitimciler Özel İklim Değişikliği Eğitimi” projesi bunun bir örneği. Ekim ayında 4. dönemi başlatılan programla bin öğretmen ve yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Schneider Electric’in Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde bir ilk olarak kurduğu İstanbul İnovasyon Merkezi de Türkiye’nin ulusal enerji verimliliği stratejilerine ve 2030 ve 2053 hedeflerine katkı sunuyor. İnovasyon Merkezi iş dünyası, akademisyenler ve üniversite öğrencileri için de bir laboratuvar görevi görüyor.