Vergi beyannamesinde uygulanacak kurlar

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 280'inci maddesi gereği işletmeler yabancı para mevcutları ile yabancı para cinsinden olan borç ve alacaklarını hesap dönemi sonu itibariyle değerlemek zorundadırlar. Değerlemede uygulanacak kurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Merkez Bankası'nca açıklanan kurlar esas alınarak tespit ve ilan olunmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca konuya ilişkin olarak hazırlanan 580 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 28.01.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Dolayısıyla, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2024 yılı sonu itibarıyla anılan Tebliğ ekinde yer alan ve aşağıdaki listede gösterilen kurlar uygulanacaktır.

İşletmelerin, 31.12.2024 tarihi itibariyle fiilen kasalarında mevcut yabancı paralar için efektif alış kurunu (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kurunu) diğer durumlarda da döviz alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Öte yandan, vergi uygulamaları açısından, Bankaların 31.12.2024 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında, T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Diğer taraftan değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurlar esas alınır. Dolayısıyla, 31.12 tarihleri dışındaki diğer günler için Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurlar yayınlanmadığı takdirde, o günler itibariyle T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınacaktır.