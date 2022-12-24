Yapay zekâ metaverse’ün neresinde?

Yapay zekâ artık çalışma ve yaratma yöntemlerini dönüştürüyor. Günümüzde büyük dil modellerinden güç alan yapay zekâ sistemleri, yazılım geliştiriciler için kod satırları oluşturmaktan grafik tasarımcılar için eskizlere kadar insanların çalışma ve yaratma yöntemlerini dönüştürüyor.

Microsoft’un baş teknoloji sorumlusu Kevin Scott, bu yapay zekâ sistemlerinin, iklim değişikliği ve çocukluk eğitimi gibi küresel zorlukların ele alınmasına yardımcı olmaktan sağlık ve hukuktan malzeme bilimi ve bilim kurguya kadar alanlarda devrim yaratmaya kadar gelişmişlik ve ölçek açısından büyümeye devam etmesini bekliyor.

Peki, yapay zekâda sırada ne var? Yeni modeller, yapay zekâdaki gelişmeler üretkenliği, yaratıcılığı ve memnuniyeti artırmaya devam edecek gibi görünüyor. Yapay zekâ ile geliştirilen yeni yazılımlar her gün milyarlarca akıllı deneyimi destekliyor. Artık kolaylıkla kod yazabilir, görüntüler oluşturabilir ve etkileyici sunumlar tasarlayabilirsiniz. Daha az zamanda daha fazlasını hayal etmek için yaratıcılığınızı güçlendirebilirsiniz.

En önemlisi de bu modeller platformlar haline geldikçe altyapı yatırımları öne çıkacak. Kevin Scot’a göre doğal dil istemlerini koda dönüştüren ve geliştirici üretkenliği üzerinde bu çarpıcı olumlu etkiye sahip olan büyük bir dil modeli tabanlı sistem olan GitHub Copilot’un kullanıma sunulması 2022’nin en heyecanlı olayı. Bu, kodlamayı çok daha geniş bir insan grubuna açıyor.

Bu oldukça önemli çünkü geleceğin büyük bir kısmı yazılım yazma yeteneğimize bağlı. 2022’de çok popüler ve daha erişilebilir hale gelen DALL·E 2 gibi üretken görüntü modelleri yine öne çıkan gelişmelerden…

Grafik tasarım, illüstrasyon ve sanatın tüm araçlarını eskiz ve çizim yapmak ve ustalaşmak oldukça yüksek derecede beceri gerektirir. DALL·E 2 gibi bir AI (yapay zekâ) sistemi, sıradan insanları profesyonel sanatçılara dönüştürmez, ancak tonlarca insana daha önce sahip olmadıkları görsel bir kelime dağarcığı verir- sahip olabileceklerini düşünmedikleri yeni bir süper güç…

Bu imkân; karanlık fabrikalar dediğimiz insansız üretim üslerinde robotlara da yeni yetenekler kazandırıyor. Basit bir benzetimle; mavi yakalı bir kol işçisi, avatarı sayesinde önce metal yakaya (insansı robot ya da androit robot) oradan da entelektüel becerilerini de üretime katarak beyaz yakaya dönüşebilecek. Karanlık fabrikanın yeni nesil beyaz yakalısı, üretim alanında serbestçe dolaşabilen, biyoverse (bedensel evren) tatilde, okulda, kırda, bayırda iken iş başında olabilen yeni tür çalışandan söz ediyoruz.

Bu bir bilim kurgu veya futuristik yaklaşım değil… Yeni nesil robotlara katılan özelliklere baktıkça, yapay zekâ ile donatılmış, öğrenebilen, el becerisini yöneteninden alabilen uygulamalar çıkmaya başladı. Tek basamak; avatar kimliği ile robot zihnini eşleştirmekte… Yakında bunu örneklerini göreceğiz ve siz okurlarla paylaşacağız.

Mcrosoft’un baş teknoloji sorumlusu Kevin Scott: "Metaverse teknolojilerinin sunacağı fırsatlara tanık olacağız."

SEYAHAT TERCİHLERİ VE METAVERSE DENEYİMİ

Seyahat etmek masraflı hale gelince artık önceden deneyimlemek çok daha fazla anlam içermeye başladı. Enflasyon tüm kürede etkisini hissettiriyor ve seyahat severler yeni yollar arıyor. Kullanıcı tercilerinde ön plana çıkan çevrimiçi seyahat acentesi Booking.com, 32 ülkede 24.179 katılımcıyla anket yaptı ve bu, gezginlerin seyahat programlarına karar verirken destinasyonları sanal olarak keşfetmeye büyük ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Oranlar hiç de düşük değil üstelik. Peki, kimler mi ilgileniyor en çok; Z ve Y kuşağı…

Z VE Y KUŞAĞININ YENİ SEHAYAT YAKLAŞIMI

Booking.com’un yaptığı ankette Metaverse’de seyahat deneyimlerini deneme olasılığı en yüksek olan kişiler Z kuşağı (%45) ve Y kuşağıydı (%43). Ankete katılanların yaklaşık yarısı veya %43’ü, seçimlerine ilham vermek için sanal gerçekliği kullanma isteklerini doğruladı. Bu grup içinde yaklaşık 4.574 katılımcı, yeni yerlere seyahat etmenin ancak onu sanal olarak deneyimledikten sonra olduğuna inanıyor.

Aslında bu yeni seyahat deneyimi kültürel olarak da yenilenmenin bir parçası... Neden mi? Seyahatleri deneyimlemek aynı zamanda mekan bilgisi, anlam bilgisi, tarih bilgisini de bir arada size taşıyor. Mekânda yaşamış olanların öykülerini bile bilmek çok farklı bir yolculuk hazırlığı olabilir.

DOKUNSAL GERİ BİLDİRİM NE OLA Kİ?

Öte yandan ankete katılanların %35’inden fazlası, popüler destinasyonlarda sunulan çevreyi öğrenmek için Metaverse’de birkaç gün geçirmeye açık. Booking. com’a göre dokunsal geri bildirim gibi destekleyici teknolojiler, kullanıcıların kumsalları ve tropikal güneşi dışarı çıkmadan deneyimlemelerine olanak tanıyarak bu deneyimi iyileştirmeye yardımcı olacak.

PEKİ YA GERÇEK DENEYİM?

Deneklerin %60’ı, hala gerçek deneyimin önemine vurgu yapıyor. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki; sanal gerçeklik ve blockchain teknolojileri, kullanıcıların fiziksel yerinde bulunmadan güneşli bir kumsaldan çöle kadar her şeyi deneyimlemelerine olanak tanıyacak. Bununla birlikte, yanıt verenlerin %60’ı, metaverse ve diğer sanal teknolojilerin sunduğu deneyimin, orada bizzat bulunmayla kıyaslanamayacağına hâlâ inanıyor.

BÜTÇE DOSTU TATİL

2023’e girerken küresel ekonominin herhangi bir ani iyileşme belirtisi göstermemesi nedeniyle, gezginlerin %68’i maceraları için ne kadar harcadıklarına yakından dikkat ederek bütçe konusunda daha bilinçli hale geliyor. Ancak, devam eden ekonomik ve enerji krizlerine rağmen, yarısı (%50) tatile yatırım yapmanın hala en önemli öncelik olduğunu söylüyor.

Gezginler tatil rezervasyonu yaparken nasıl para biriktiriyor? Birçoğu tatildeyken hayatlarını en iyi şekilde yaşamaya niyetlenirken, gezginler oraya varmak için daha az harcamanın yollarını buluyor.

Bu da metaverse ile mümkün olabiliyor. Sanal evrende gez, toz, gözlem yap, deneyim kazan ve sonra da bedenini oraya taşı… Belki de metaverse teknolojilerinin varacağı nokta öyle imkânlar sunacak ki çıkıp dolaşmaya değmeyecektir. Zaman ve paradan tasarruf ederek tatil tatminini sağlamak? Neden olmasın?