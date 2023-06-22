Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen “ İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi “ KOBİ’lerde Yapay Zekâ ve Dijital Gelecek teması ile “15 Haziran’da “ İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) DES Konferans Salonu’nda yapıldı.

Programın paneller bölümünde ;

-Özel Oturum “Yeşil OSB'ler ve Dijitalleşme “

-Dijital Üretimde Kalite ve Verimlilik,

-Dijitalleşme Bileşenleri ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası,

-Yapay Zekâ ve Bulut Sistemlerde Bilgi Güvenliği,

Başlıklı panellerde alanlarında en yetkin uzmanlar ve yöneticiler katılımcılara bilgilerini sundular..

Yapay Zekâ ve Bulut Sistemlerde Bilgi Güvenliği, panelinden derlediğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Elif Kartal’ın moderatörlüğünü yürüttüğü panelin konuşmacıları;

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof.Dr. Bilgin Metin, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şadi Evren Şeker ve Siber Güvenlik Uzmanı, Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi Alper Sağdıç’tan oluşturulmuştu.

Panelde konuşulanlara gelirsek;

Prof.Dr. Bilgin Metin, siber güvenlik zafiyetleri ile deprem sorununun köklerinin aynı olduğunu söyledi: “Gelecekte ne olduğu düşünülmemiş, sistem çok iyi ama cihazlarda konfigürasyon hataları oluyor.

Bilgi güvenliği politikalarının noksanlığı sözkonusu.

Sızma Testi yapılan firmalarda, testin sonuçlarının dikkate alınmayarak zafiyet ve açıkların kapatılmadığını da gözlemlediğini de paylaşan Bilgin hoca , Kerberos gibi önemli güvenlik protokollerinin sistemleri yavaşlattığı gerekçesiyle kaldırıldığını da anlattı:

Bazen orta dereceli zafiyetler çok daha önemli hale gelebiliyor.

Yapay Zekâ henüz insanlığı esir almadı..

” ChatGPT ve ofansif siber güvenlik, sosyal mühendislik konularına da değinen Bilgin hoca yapay zekanın gelişimiyle ilgili endişelere; “Yapay Zekâ henüz insanlığı esir almadı” yanıtını verdi.

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şadi Evren Şeker, sebepleri açıklayabilme ve teşhis koyabilmenin önemini vurgulayarak, Yapay Zekâ ile bunların tahminlenebildiğini ve bunlara bağlı olarak aksiyonlar alınabildiğini söyledi.

Yeni çağın petrolü veri ..

KOBİ’lerin büyük bir kısmında veriyle ilgili problemler bulunduğunu, veri tutulmadığını ve veri kirliliği yaşandığını söyleyen Şadi Evren hoca yeni çağın petrolü “ Veri “ ancak o petrolü nasıl işleyeceğimiz önemli.

İşleme seviyesini ne kadar kaliteli yaparsanız, o kadar yüksek değer elde edilebiliyor.

Yapay zekaların sosyal ağı gibi birbirini ekledikleri, konuştukları bir ağa doğru gidilebileceğine inanıyorum.

Veri güvenliği henüz netleşmiş değil.

NORA (ilk başta gözle görülemeyen verilerin zararı), yapay zeka ağıyla bunun çarpan etkisi olabilecek” diye konuştu.

Siber Güvenlik Uzmanı, Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi Alper Sağdıç, Kadıköy Belediyesi’nde yazılım uzmanı olarak çalıştığını belirterek, güçlü bir dil işletim sistemi olan ChatGPT’nin siber güvenlikteki faydalarını anlattı.

Çok ciddi maliyet faydaları, phishing tespitine, güvenlik ekiplerine yardımının sözkonusu olduğunu paylaşan Sağdıç, ChatGPT kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri de sıraladı:

“Algoritmasına çok fazla güvenilmesi, hayalgücünün kullanılmasını engelleyecektir.

İntihal olma riski yüksektir.

Google ile farkı ChatGPT soru sorunca doğrudan yanıt sağlıyor.

” ChatGPT’nin bazen sorulara yanlış yanıt verebilme olasılığı bulunduğunu, ChatGPT’yi iyi taklit eden Spynote’un aslında zararlı bir yazılım olduğunu ifade etti, yapay zekalı virüslere; DeepLocker adı verilen radar altında gizlenebilen ve hedefine ulaşıncaya kadar fark edilmeyen yeni nesil kötü amaçlı yazılımı örnek verdi.

Yapay Zekâ ve Bulut Sistemlerde Bilgi Güvenliği, panelinden derlediğim bilgiler özetle bunlar..