Yapay zekâlı RPA’lar…

Robotic Process Automa’laertion (RPA), yani Türkçe ifadeyle Robotik Süreç Otomasyonu, beyaz yakalı çalışanların üstündeki yükü alarak hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de iş süreçlerini hızlandırarak işletmelerin verimliliğini yükseltiyor.

Büyük ölçekli şirketlerden KOBİ’lere her ölçekteki şirket, işletme, kurum, kuruluş ve organizasyon; yapay zeka, ChatGPT, üretken yapay zeka, robot teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerle şekillenen dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 yolculuğunda iş süreçlerini; ‘İş Akışı ve RPA Çözümleri’ ile dijitalleştiriyor, otomatikleştiriyor, verimliliklerini, karlılıklarını artırıyor, hataları azaltıyor ve rekabet avantajı kazanıyor.

Daha hızlı, veri odaklı, kolay yönetilebilir, güvenli, kaliteli, verimli, esnek, çevik oluyor, özetle; daha ‘akıllı’ ve geleceğe daha hazır hale geliyor. Şirketlerde, verimliliği ve karlılığı artırmanın en önemli bileşenlerinden bazıları da iş süreçlerini iyileştirmek, daha hızlı, verimli, esnek, çevik hale getirmek, sürekli, hızlı ve yeni nesil teknolojilerle gelişim, insan hatasını en aza indirmek için tüm süreçleri otomatikleştirmek, doküman ve arşiv yönetimi, bilgiye ve raporlara rahat ulaşım, tek noktadan, güvenli, stratejik yönetim.

Uzmanlar, bu ihtiyaçlara yanıt verebilen yapay zekâ ile zenginleştirilmiş ‘İş Akışı ve RPA Çözümleri’ni, ‘şirketlere ek sanal çalışma arkadaşı sağlayan teknoloji’ olarak da tanımlıyor.

Karanlık, sessiz, hızlı, verimli, çevik, esnek ve kişiselleştirilmiş üretim yapabilen, 7/24 çalışabilen, geleceğin ‘akıllı’ fabrikaları ve işletmelerinin temel bileşenlerinden biri de ‘İş Akışı ve RPA Çözümleri’.

‘Bir işin belirli adımlarını veya süreçlerini tanımlayan ve yöneten bir sistem’ olan ‘İş Akışı’, genellikle belirli bir işin nasıl yapılacağını adım adım gösteren, iş verimliliğini artıran, hataları azaltan, kaynakları, insanları ve sistemleri, süreçleri entegre eden bir yapı sağlıyor.

Tekrarlayan görevleri ve işlemleri otomatize etmek için kullanılan bir teknoloji olan RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), yazılım robotları veya botlar aracılığıyla insan kullanıcısının etkileşimini taklit ederek sistemler arasında bilgi alışverişi, veri girişi yapabiliyor ve belirli görevleri gerçekleştirebiliyor.

Metaverse’te de RPA: Tüm endüstriler ve tüm departmanlarda otomosyan, robot, cobot, robot teknolojileri ve RPA’lar kullanılabiliyor.

Uzmanlar, ‘Akıllı Robotik Otomasyonu’nun sıçramalarla büyüyeceğine inanıyor.

Büyük, karmaşık ve pahalı robotların maliyetlerini karşılamayan küçük üreticiler, imalat endüstrisinde yeni nesil işbirlikçi robotlar, cobotlar ve RPA’lar ile daha etkin rekabet gücü kazanacak.

Robotların gelecekte uzay çalışmalarında da yaygın kullanılacağını öngören uzmanlar, bugünse Metaverse’in önemli bir parçası haline geleceğini, özellikle RPA’ların fiziksel ve sanal dünyalar arasında köprü kurmak için kullanılabileceği öngörüyor. Güvenilir, basit, akıllı ve ölçeklenebilir RPA’lar birçok işletmede kullanılıyor.

‘İş Akışı ve RPA Çözümleri’, birlikte iş süreçlerini daha otomatik hale getiriyor.

İş Akışı ve RPA Çözümleri’nin işletmelere faydaları:

- Hız, verimlilik, zaman, esneklik, çeviklik, tasarruf: Tüm süreçlerde zaman, hız, verimlilik, esneklik, çeviklik, kalite ve maliyet tasarrufu, otomatikleştirme sağlıyor.

Daha önce aynı süreçleri yöneten bir çalışanın verileri toplaması, değerlendirmesi, kontrolü, raporlaması ve gönderimi saatler alırken RPA robotları tüm bu süreci otomatize ederek ciddi ölçüde hızlandırıyor.

Bir çalışandan daha hızlı görevleri yerine getirebiliyor, zaman içinde durmadan, yavaşlamadan veya dikkati dağılmadan tutarlı bir şekilde 7/24 çalışmaya devam edebiliyor.

İşçilik maliyetleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından iş kazaları risklerini minimize etmeyi sağlıyor. Mobil cihazlar üzerinden kullanılabilmesi zaman ve mekândan bağımsız yönetim ve ayrıca kağıt tasarrufu sağlıyor.

- Kalite ve verimi arttırıyor, inovasyona vakit kazandırıyor: Hizmet, yönetim, doküman ve arşiv yönetiminin kalitesini artırıyor.

Müşteriler için daha yüksek değer sağlamak üzere otomatikleştirilmiş görevler saniyeler ve dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

Çalışan ve şirketin operasyonel verimliliği artıyor ve çalışanın rutin işler yerine daha inovatif çalışmalara vakit ayırmasına olanak sunuyor.

- Standartlar, stratejik adımlar ve kararlar: İş akışını yeniden yapılandırıyor, süreç izlemeyi otomatikleştiriyor, işletme geneli ve tüm iş süreçlerini standart bir yapıya kavuşturuyor.

İşlerin tanımlı kurallara bağlı olarak katılımcılara otomatik ve iş akış sırasına uygun atanmasını sağlıyor. İş akışının daha yalın ve sistemli hale gelmesiyle, tüm çalışanların görev ve sorumlulukları netleşiyor, yapılması gereken işler kısa zamanda tamamlanıyor.

Bu da karşılaştırma ve ileriye yönelik daha doğru projeksiyonlar yapılmasına, doğru stratejik adımlar atılmasına ve temelleri sağlam kararlar alınmasına yardımcı oluyor.

Gelişmiş analitiği, etkinlik izlemeyi ve karar yönetimi yeteneklerini de bünyesine katarak hedeflenen iş sonuçlarına ulaşmak için kişileri, sistemleri, bilgi, belge, doküman, arşiv ve materyalleri koordine edebiliyor ve özellikle dijital dönüşüm stratejilerinin hızlandırılmasına ciddi katkı sunuyor.

- Değer kazanımı: Süreç iyileştirmeyle organizasyonun değerini artırıyor.

- Değer elde etmesi süresini kısaltıyor: Yeni otomasyon planları günler veya aylar yerine saatler içinde oluşturulabiliyor, test edilebiliyor ve devreye alınabiliyor.

- Veri değeri: İşletme sahip olduğu verileri daha etkin kullanmaya başlıyor, böylece verilerinin değeri artıyor.

- İnsan hatasını azaltıyor: Çalışanları yinelenen, vakit alan, karmaşık ve manuel görevlerden kurtarıyor. Satın alma, sipariş işleme ve ödemeleri otomatikleştirme, stok seviyelerini izleme ve gönderileri izleme gibi düzenli yapılan tüm işlemler için kullanılabiliyor.

- Daha fazla esneklik, uyarlanabilirlik, modülerlik, özerklik, yüksek üretkenlik, yeni iş modellerinin oluşmasını; arızaların öngörülmesi ve anlık operatöre bildirilmesi, maliyet, verimlilik avantajı ve işgücünün efektif kullanılmasını sağlıyor.

- Bilgiye doğrudan ulaşım, daha ölçülebilir süreçler ve şeffaflık: Katılımcılara herhangi aracıya gerek kalmadan ilgili oldukları vaka hakkında bilginin doğrudan ulaşabilmesine olanak sunuyor. Gelişmiş çalışan ve müşteri deneyimi, daha ölçülebilir süreçler, daha fazla şeffaflık sunuyor.

- Çevreci: Kullanıcı dostu, düşük karbon ayak izi ile çevreci teknolojiler.

- Siber güvenlik: Üretimde siber güvenlik ve güvenlik açıklarını yerinde çözülebilmesine olanak sunuyor.

- Rekabet avantajı: Üreticilerin ulusal ve küresel rekabet gücünü önemli ölçüde artırarak, düşük işgücü olan ülkelerdeki rakiplerini geride bırakmalarına, üretime ve daha fazla istihdama olanak tanıyor.