PAGDER’de bayrak devri...

Yarım asrı aşan geçmişi ile ülkemizin en köklü iş dünyası kuruluşlarından olan Plastik Sanayicileri Derneği’nde (PAGDER) bayrak devri gerçekleşti, 37 ve 38’inci dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selçuk Gülsün, görevi Kenan Benliler’e devretti…

Genel kurulun davetlileri arasındaydım.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Konferans salonunda gerçekleştirilen kongre sonrası PAGDER Yönetim Kurulu Başkalığı’na seçilen Kenan Benliler ile yeni görevini ve önümüzdeki dönem için planlarını değerlendirdik.

Yeni yönetim döneminde en fazla önem verecekleri konunun eğitim olacağını dile getiren Benliler, “Sektörümüzün geçmişten gelen en köklü sorunlarından olan nitelikli işgücüne erişim sorunu her geçen gün etkisini artırarak devam etmekte.

Geldiğimiz noktada plastik sektörünün, 7 binden fazla firma ve 300 bini aşan istihdamıyla ülkemizin lider sektörlerinden olduğunu söyleyebiliriz.

Oysaki; sektörümüze nitelikli işgücü yetiştiren okulların sayısı kısıtlı ve sektörün ihtiyacını karşılamaktan uzak.

İşte bu sebeple yeni dönemde de önceki dönemlerde olduğu gibi eğitim iş birliklerimizi sürdürecek ve üzerine koyarak bu misyonumuzu devam ettireceğiz” dedi.

Uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü artırmamız gerektiğini de belirten Benliler, “Türk plastik sektörü olarak ölçek büyüklüğü, teknik altyapı ve finansman imkânları noktasında rekabette zorlandığımızı söyleyebiliriz.

Bu alanlarda yapacağımız geliştirmeler mutlaka ki rekabet gücümüze olumlu yansıyacaktır.

Öte yandan, sektörümüzün hızlı karar alma kabiliyeti, yeniliklere adaptasyon yeteneği ve küresel ya da bölgesel kriz anlarında çözüm üretme becerisi olarak rakiplerimizin önünde olduğumuzu dile getirebiliriz.

İşte bizi yarışta geri bırakan eksikliklerimiz kadar bu zenginliklerimize de odaklanmamız bizi rekabette bir adım öne çıkarabilir” dedi.

Dernek olarak sektör mensuplarının ihracat pazarlarına açılması adına faaliyetler yaptıklarını ve bu faaliyetlerden belki de en önemlisinin yurtdışı fuarlara düzenledikleri ticaret heyetleri olduğuna değinen Benliler, “Plastik Sanayicileri Derneği olarak 1986 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetleri sektör mensuplarımızdan da büyük ilgi görüyor.

Öyle ki 2023 yılında Chinaplas fuarına sadece ülkemizden değil dünyadan giden en kalabalık heyeti götürdük.

Düzenlenen ilk ticaret heyetinden bu yana eksiklerinden öğrenerek ve üstüne koyarak devam eden ticaret heyetlerimiz yeni dönemde de tüm hızıyla devam edecek ve sektör mensuplarımızı yeni pazarlara ulaştıracak” dedi.

PAGDER’in 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu seçilen yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Kenan Benliler (Güven El Plastik)

Ali Alper Olgun (Boliş Plastik)

Burç Angan (Hürmak Makina)

Utku Şahin (So Polymer)

Volkan Yaprak (Yapraksan Plastik)

Hakan Dirgeme (Beno Plastik)

Melih Ateşcan (Nüve Plastik)

Latife Karabulut (Ekin Makine)

Erkan Aydın (Gema Polimer)

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Oğuz Han Gürlek (Gürlek Plastik)

Murat İçin (Fortis Plastik)

Halil Gökhan Can (Gökhan Plastik)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ömer Köstek (Gurbetçiler Plastik)

Selahattin Yılmaz (Erka Ambalaj)

Hakan Usta (Akso Polimer)

Fatma Köktaş (CFN Kimya)

Yavuz Çoroğlu (Borbaylar Polimer)

Selçuk Tevrüz (İsko Plastik)

İsmail Hakkı Özdoğan (Gediz Ambalaj)

Ergun Tamer (RTC TEC)

Eyüp Taşkın (Eraco İklimlendirme)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Tarık Özdemir (Tetra Polimer)

İbrahim Emirhan Bora (Bora Plastik)

Onur Oral (Roboplas Otomasyon)

Yeni seçilen Başkan Kenen Benliler ve arkadaşlarını kutluyor, sektöre ülkemiz ekonomisine yararlı işler yapacakları inancı ile başarılar diliyorum…