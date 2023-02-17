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  4. Yardımların ne kadarı realize olacak? Dekont şartı olsaydı diyenler…

Yardımların ne kadarı realize olacak? Dekont şartı olsaydı diyenler…

Maruf BUZCUGİL
Maruf BUZCUGİL ANKARA NOTLARI

 

Bugüne kadar yaşanan afetlerde, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tek vücut olan Türkiye, son yaşanan deprem felaketinde de dünyaya örnek olacak bir dayanışma sergiledi. Depremin olduğu dakikadan itibaren, ülkenin tamamı adeta bir yazılım merkezine dönüştü. Oluşturulan Whatsapp gruplarıyla yardımlar organize edilmeye başlandı. Son olarak önceki gün TV kanallarının ortak yayınıyla bir bağış kampanyası daha yapıldı. Önemli bir kısmı kamu kurumlarına ait olmak üzere toplanan 115 milyar lira büyük takdire neden oldu. Ancak SMS ile yapılan 9 milyonu aşkın bağış ve kamu kurumlarının deklare ettiği rakamlar dışında, telefonla yaklaşık 40 milyar liralık bağış taahhüdü verildi. Edindiğimiz bilgilere göre bu tür afetler üzerine TV’lerde düzenlenen kampanyalara katılacağını beyan edenlerin en fazla yarısı, taahhüt ettiği parayı ödemiş. Kuşkusuz bu istatistikten haberi olmayan insanların da aklına doğal olarak, telefonla katılanların ne kadarının söyledikleri parayı yatıracağını merak ediyorlar. En çok konuşulan konu ise, canlı yayına katılarak Türkiye’ye adını duyurma şansının, sadece parayı yatırıp dekontunu paylaşanlara verilmesi yönündeki bir yöntemin uygulanmasıydı .

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