Yatırımımız 1 milyar poundu aşacak, Birleşik Krallık’ın en büyük kağıt fabrikası olacak

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, COVID-19 pandemisinin dünyayı kasıp kavurduğu günlerde yönetim ekibini topladı:

- Ambalaj kağıdı üretiminde ülkemizde geriden gelip bir numaraya oturduk. Ancak, hammaddemiz olan atık kağıdın önemli bölümünü İngiltere’den alıyoruz. Bizim önümüzdeki dönem için Birleşik Krallık’ta bir fabrika kurmamız daha doğru olacak.

Bu düşüncesini şöyle perçinledi:

- Hammaddenin kaynağında üretim yapmak bize avantaj sağlar…

Eren Holding’e bağlı Modern Karton yönetimi, Ahmet Eren ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Eren liderliğinde araştırma ve görüşmelerini yoğunlaştırdı. Sonunda Galler’de gazete kağıdı üreten bir tesis bulundu:

- Biz 1000 dönüm arazisi olan bu gazete kağıdı fabrikasını alalım. Onun ÇED izinleriyle yola devam edip önce karton, yani ambalaj kağıdı üretiriz. Ardından temizlik kağıdı üretimine de geçeriz.

Eren Holding, Galler’deki eski gazete kağıdı fabrikasını alıp “Shotton Mill” projesi için kolları sıvadı:

-1 milyar sterlinlik (pound) yatırımla karton ambalaj ve temizlik kağıdı üretimi yapacağız.

Geçenlerde Hakan Güldağ ve Mustafa Kemal Çolak’la Ahmet Eren’in İstanbul’daki ofisine gittik. Sohbette söz Galler’deki yatırıma gelince Ahmet Eren şu noktanın altını çizdi:

- Bizim yatırım Birleşik Krallık’ın en büyük kağıt fabrikasını ortaya çıkarıyor. Yatırım 1 milyar poundu aşacak gibi görünüyor. Tesiste atık kağıttan önce ambalaj kağıdı, daha sonraki adımda temizlik kağıdı da üretilecek.

Türkiye’deki karton ve kağıt üretim tesislerinin İstanbul, Çorlu, Eskişehir, Manisa, Kayseri, Gebze, Bursa ve Sakarya’da olduğunu anımsattı:

- Galler’deki yatırım kararımız Birleşik Krallık’ta büyük ses getirdi. Çevreci, örnek bir yatırım olarak ülkedeki medyanın da dikkatini çekti, büyük haber oldu.

Haberler üzerine yatırımın İngiltere hükümetinin dikkatini çektiğini kaydetti:

- Hükümet, yatırımla ilgili görüş alışverişinin sağlanacağı bir toplantı düzenlememizi istedi. Toplantıya Galler’den iki bakan ile Londra’dan üst düzey yetkililer katıldı.

Bunları anlatırken, daha önce İtalya’da gündemlerine gelen bir yatırım girişimine değindi:

- Milano yakınlarında karton üretimi için bir arsa aldık. Ancak, izin süreçleri bizi çok uğraştırdı. 3 yıl uğraştık, sonunda o yatırımdan vazgeçtik. Arsayı satın aldığımız adama yüzde 20 zararına sattık.

Yurt dışındaki yatırımlarına çimento sektöründen de örnekler verdi:

- İştirakimiz olan Medcem Çimento Grubu’nun Kamerun ve Tunus’ta iki değirmeni, KKTC’de de bir terminali faaliyet gösteriyor. Büyük Britanya’da iki terminal yatırımımız devam ediyor. Ayrıca ABD’de de iki terminal kurmayı planlıyoruz.

Ahmet Eren’le sohbet ederken, Mart 2021’de, pandemi günlerinde yine ofisinde yaptığımız görüşmeyi anımsadım:

- Pandemiden olumsuz etkilenen tarafımız tekstil ve hazır giyim oldu. Çimento, kağıt- karton ve enerjide pandeminin olumsuz etkisini çok şükür yaşamadık.

Eren, pandemi ortamındaki durumlarını özetleyen bu sözlerinin ardından yeni yatırımlarını sıralamıştı:

• Mersin’deki çimento fabrikamızda 250-300 milyon dolarlık yatırımla kapasiteyi iki katına çıkarıyoruz.

• İstanbul Hadımköy’deki karton ambalaj tesislerimize 100 milyon dolarlık yatırım için düğmeye bastık.

• Çorlu’da 110 milyon dolarlık yatırımla temizlik kağıdı üretimine giriyoruz.

• Çorlu’da 50 milyon dolara nişasta fabrikası kuruyoruz.

• Zonguldak Çatalağzı’ndaki enerji santralımızın yanına 600 milyon dolarlık yatırımla yeni kağıt fabrikası kuruyoruz.

Eren’le Mart 2021’deki sohbet sonrası yazdığım yazıya şu başlığı atmıştım:

• Kağıt ve çimentoda 1.2 milyar dolarlık yatırıma soyundu…

Eren Grubu, yalnızca Türkiye’de büyümekle kalmıyor, Birleşik Krallık’ta en büyük kağıt fabrikası için 1 milyar poundu aşan yatırım yapıyor…

Türk Bayrağını Galler’de dev yatırımıyla zirveye taşıyor…

Üniversiteye 100 milyon dolar harcadı, 110 milyon dolara hastane yaptırıyor

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren’e memleketi Bitlis’e yaptırıp devlete bağışladıkları üniversitenin maliyetini sordum, hesapladı:

- 100 milyon doları bulmuştur…

Eğitime bağışlarından bazı örnekler sıraladı:

• Malazgirt’te (Muş) iki okul yaptırdık.

• Yayladağı’nda (Hatay) bir okul yaptırdık.

• Bitlis’teki Eren Koleji, üniversite başarısıyla öne çıkıyor.

Devlete bağışladıkları okulların bakım-onarımlarına hep devam ettiklerini bildirdi:

- Tuvalette bir musluk dahi kırılsa eksiği biz gideriyoruz.

Bitlis’te son dönemlerde devlete bağışlamak üzere hastane yaptırmak için yola çıktıklarını vurguladı:

- Hastane 110 milyon dolara mal olacak. Kompleks kapsamında 84 tane doktor lojmanı da yaptırıyoruz.

Londra Başkonsolosluğu binasını yaptırıp devlete bağışlamak için kolları sıvadı

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Galler’deki 1 milyar poundu aşacak karton-kağıt fabrikası yatırımı, İngiltere’deki çimento yatırımı vesilesiyle son dönemlerde yolunun Londra’ya düştüğünü bildirdi:

- Londra’daki Başkonsolosluk binasının yetersizliği dikkatimi çekti. Kafaya koydum, Başkonsolosluk binamızı ülkemize yakışır şekilde yaptırıp Dışişleri Bakanlığımıza bağışlayacağız.

Londra Başkonsolosluğu’na yeni yer için arsa bakıldığını belirtti:

- Arsa bulunup izinler alındıktan yapılacak Başkonsolosluk binası için kollarımızı sıvayacağız.

OSB’den yatırım arsası talep eden ‘eleman garantisi’ de istiyor

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ve Hakan Güldağ’la Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın 145’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlediği “Yeni Yüzyılda Ekonomi” panelindeyiz. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkanı Murat Kaya’nın da katıldığı toplantıda Çukurova Havalimanı’nın Adana ve Mersin’den çok Tarsus’a yakınlığı üzerinde durdu:

- Biz artık “Çukurova”yız. Tarsus’ta 3 OSB var. 3’ü de Mersin-Tarsus OSB olarak geçiyor. Tarsus tarım, sanayi ve turizm kenti. 3’üncü OSB’mizde en büyük yatırımı 700 milyon Euro ile Şişecam yapıyor.

Dünyanın en büyük cam fırınını kuruyor.

Yeni bir OSB için de kolların sıvandığını belirtti:

- Mersin-Tarsus Tarım Ürünü İşleme OSB’si kuruluyor…

Mersin-Tarsus OSB’den yatırım arsası talep edenlerin istediği bir garantinin altını çizdi:

- Ekonominin sıkıntılı, işlerin zor olduğu bu dönemde bile burada eleman sorunu devam ediyor. O yüzden bizden arsa talebinde bulunan yatırımcılar bir nevi “eleman bulma garantisi” istiyorlar. “Yatırım yapalım ama eleman bulmamıza yardım eder misiniz” diyorlar.

Sanayiden tarıma geçti, yaşanan sıkıntıya işaret etti:

- Limonun kilosuna dalında 3 liraya alıcı zor buluyoruz. Bahçede mandalina varsa kilosuna 25 lira yerine 20 lira veriyorlar. Mandalinayı alırken, “Hadi limonunuzu da kilosu 3 liradan alalım” teklifleriyle geliyorlar.

Tarımda ürün tercihleri konusunda da sorunlar yaşandığına dikkat çekti:

- Bu sene pamuk ve soya ekimi azaldı. Pamuk yerine mısır ekiliyor. Oysa pamuk daha fazla gelir sağlıyor. Buna rağmen mısır öne çıkıyor.

Ardından turizme değindi:

- 12 bin yataklı “Mersin-Tarsus Turizm Bölgesi” projesi tahsislerin verilmiş olmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemedi. 14 kilometre plajı olan bölgede tahsis alanlar yatırım yapmayacaksa, bıraksınlar yeni yatırımcıların önünü açsınlar.