Doğan Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, bugün Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Begümhan Doğan Faralyalı’ya 15 yaşındayken şu öğüdü verdi:

- Bak kızım, yayıncı olacaksan “beyaz bir sayfa” gibi yaşayacaksın.

Begümhan Doğan Faralyalı, babasının bu sözünü Doğan Holding’in UNICEF işbirliğinde hayata geçirdiği, 5 milyon çocuğa ulaşılması planlanan “Değer Çarkı” oyunu ve projesinin tanıtım buluşmasında paylaştı:

- Hepinizin tanık olduğu zor dönemlerden geçtik. O zor günleri “Beyaz sayfa stratejisi” ile aştık, bugünlere geldik.

Türkiye sevdalısı bir ailede büyüdüğünü, eğitim için uzun yıllar yurt dışında kaldığını kaydetti:

- Türkiye’ye döndüğümde başlangıçta kendimi biraz yabancı hissettim. Çünkü, Türkiye’de önemli değişiklikler olmuştu.

13 yıl önce bazı konularda zorlandığını fark edince bir “koç”tan eğitim aldığını bildirdi:

- Eğitim aldığım “koç” bana sordu: “3 önemli değer sayar mısın?”

Bu soru üzerine yaşadığı duyguyu şöyle paylaştı:

- Bu soru üzerine bir anlamda benden içeri bir yolculuk başladı. Değerlerin en önemli öz denetim mekanizması olduğunu anladım. Kendinden kopuk bireylerin bulundukları topluluklarda da kopukluklara yol açtığını gördüm.

Ardından Konda ile bir araştırma yaptıklarını kaydetti:

- O araştırmadan da en önemli değerle olarak, “Adalet, ahlak, sağlık ve çevre” çıktı.

Bu araştırmanın ardından 2016 yılında harekete geçtiklerini vurguladı:

- “Ortak Değerler” hareketi başlattık. Bu konuda birlikte çalıştığımız ekiple, “Değer Taşı” adlı oyunu geliştirdik. Bu oyunu Türkiye’nin 7 bölgesinden 16 yaş üzeri 25 bin kişi ile oynadık. Değerlerin birleştirici gücünü her defasında hissettik.

“Değer Taşı” için yaptıkları “workshop”u anımsadı:

- Çalışmanın sonunda katılımcılardan biri, “Bugün kafamda yarattığım duvarları yıktınız. Ülkemizin geleceğine güvenim arttı” diyerek duygularını paylaştı.

Alınan olumlu sonuçların ardından oyunun çocuklara dönük versiyonunu UNICEF ile birlikte geliştirdiklerinin altını çizdi:

- “Değer Çarkı” 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına hitap eden, okulda, gençlik ve toplum merkezlerinde, arkadaşlar ve aile üyeleri ile oynanabilen interaktif bir grup oyunu. Çocuklar oynayarak öğreniyor, öğretmenler “Değer Çarkı”nı eğitim aracı olarak kullanabiliyor.

Ardından ekledi:

- Dürüstlük, nezaket, etik ve eşitlik gibi değerleri öne çıkaran “Değer Çarkı”, kapsayıcı, sürdürülebilir ve değer odaklı bir toplum inşa etme ihtiyacının anlaşılmasına katkıda bulunuyor.

Begümhan Doğan Faralyalı, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Doninicis ile işbirliği protokolüne imza atmasının ardından şu mesajı verdi:

- Değerler, insanın özü. Değerlerin çocukluktan itibaren yol göstericimiz olması gerekiyor. En önemli özdenetim mekanizmamız olan değerlerimizle ne kadar uyum içinde yaşarsak o kadar mutluyuz.

Kendinden kopuk bireylerin, birbirinden kopuk toplumlara dönüştüğüne işaret etti:

- Birbirinden kopuk toplumlar, mutsuz toplumlar oluyor. Değer odaklı bireyler, değer odaklı şirketler ve değer odaklı bir toplum olursak, mutluluğu beraberinde getirir.

Doğan Holding’in çatışma ve diğer krizlerden etkilenen bölgelere dağıtılmak üzere 150 bin “Değer Çarkı” oyun setini bağışlayacağına vurgu yaptı:

- Hedef 3 yıl içinde 5 milyon çocuğa ulaşmak.

UNICEF Türkiye Yemsilcisi Regina De Dominicis, şu noktayı irdeledi:

- “Değer Çarkı” oyununun pek çok çocuğun insan haklarına, çeşitliliğe ve empatiye saygı duymasını sağlayarak sosyal uyumu ve barış inşasını teşvik edeceğine yürekten inanıyoruz.

“Değer Çarkı”, okyanusta bir damla etkisi bile yaratsa önemli değil mi?

187 bin kadın girişimciye 40 milyar liralık destek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’dan tabloid bir özel gazete ile mektup geldi:

- Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla 1938 yılında kurulan Halkbank, milli ekonomi yolunda üstlendiği misyonla her dönemde üreten Türkiye’nin yanında yer aldı. Bankamız, Türkiye ile büyüyerek 85 yaşına ulaştı.

Halkbank’ın köklerinden aldığı güçle üretime, istihdama katkı sunmayı sürdürdüğünü belirtti:

- “Halkın Bankası”, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı’na dönüştürmek için 27 bin çalışanıyla inanç ve kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Hazırlanan özel gazete, Halkbank’ın 85 yıllık yolculuğunu özetlerken destek alan esnaflarla, KOBİ’lerle söyleşilere de yer verildi. Gazetede Halkbank’ın son 10 yılda finansman desteği ile yer aldığı projeler şöyle sıralandı:

• Gebze-İzmir Otoyolu (2019)

• İstanbul Havalimanı (2018)

• Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Çevre Yolu (2016)

Bankanın kredileriyle desteklediği KOBİ sayısının 1.5 milyona ulaştığı vurgulandı:

• KOBİ’ler 2022 yılında 264 milyar lira kredi kullandı.

• 2023 yılının ilk 4 ayında KOBİ’lerin kullandığı kredi 210 milyar lirayı buldu.

20 yılda 4 milyon esnafa destek verildiğini altı çizildi:

• Esnaf ve sanatkar, gelişen Türkiye ekonomisinin yapıtaşlarından birini oluşturuyor. Son 20 yılda esnafa 380 milyar lira kredi sağladık.

Gazetedeki “Güçlü kadın, güçlü toplum” başlıklı haber dikkatimi çekti:

• Girişimciliğin kökleşmesi için çaba gösteren Halkbank, 187 bin kadına 40 milyar lirayı aşan finansman desteği sağladığı gibi, eğitim faaliyetleriyle de destek veriyor.

Bankanın 85 yıllık yolculuğunun özetlendiği bölümde Atatürk’ün esnaflara 1923 yılında verdiği şu mesaj kullanıldı:

• Mutluluğum sizlerin ufak dükkanlarınızın yerine büyük ve haşmetli fabrikaların yapıldığını gördüğüm gün daha da artacak ve yükselecektir.

Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde, bankayı ziyaretindeki şu sözleri de gazetede yansıtıldı:

• Esnafın içinde bulunduğu dar sahadan kurtarılması istenmişti. Halkbank işte bu arzu ile kurulmuştu. Bugün eriştiği merhaleyi görmekten derin bir zevk duymaktayım.

En kuvvetli silah bir tank kumbarası

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın gönderdiği “85. Yıl özel gazetesi”nin “Çocuk bankacılığı” bölümündeki şu başlık dikkatimi çekti:

• Tank kumbaradan mobil uygulamaya…

Başlığın yanındaki 1947 tarihli ilana baktım:

• Tank Kumbaraları

• Çocukları tasarrufa alıştıran en güzel bir vasıtadır. Yarının her türlü tehlikelerine karşı en kuvvetli silah bir tank kumbarasıdır.

Gazetede Halkbank’ın bugün “Mobil Çocuk Bankacılığı”na geçmiş olduğu irdelendi...