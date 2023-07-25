Yeni başlayanlar için güncel enflasyon sözlüğü

İki seçim arasında, heterodoks ruhlu seçim ekonomisiyle ortodoks ruhlu rasyonele dönüş çelişkisi arasında kaldık. Enflasyonda baz etkisi, yaz etkisi, güz etkisi hatta gaz etkisi dedik, onu sözde bir seviyeye kadar indirdik. Fakat sadece içinde bulunduğumuz temmuz ayında çift haneye koşuyor.

Ben de daha önce yazdığım; “yeni başlayanlar için enflasyon” sözlüğünü, günün ahval ve şeraitine uygun hale getirip, güncelleyeyim dedim. Amacım enflasyon hakkında iktisat kitapları üslubu dışına çıkarak birkaç kelâm etmek… Sözlük derken, dilimizde fazlaca dolandırdığımız enflasyona farklı tanım getirmek, sokağın diliyle karşılık üretmek. Enflasyona buyurun;

Fiyatların artış hızıdır . Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını izah eder.

Taşınmadan daha zengin bir muhitte yaşamayı ifade eder.

TÜİK ’in küçümsediği, ENAG ’ın abarttığı, İTO ’nun silikleştirdiği, vatandaşın hissettiği çarşı pazar yangınıdır.

Ekonomiye bakanın , bakmadığıdır. Merkez ’in durmadan bastığı paranın tahrik ettiğidir.

Batı ekonomilerinde %2 civarında olması arzulanandır.

Sıfır olduğunda girişim ruhunun gerilediği, ekonominin durağanlaştığı sosyal parametredir.

Fiyatların daha da artacağı duygusunun zihinlerde kök salmasıdır.

Gıda ve enerjiyi dışarıda bırakınca “ çekirdek enflasyon ” diye adlandırılan artıştır.

Büyümeyi arttırmak için gaza basıldığında motorun ürettiği ısıdır.

Hayat pahalılığına dönüşendir . Enflasyon dediğin iner de çıkar da ancak hayat pahalılığı, fiyatların taşındığı ve orada takılıp kaldığı

Hükümetin asla gerçekleştiremediği fiyat artış hızı olan “ yüzde 5 ” rüyasıdır.

Saraydan kız kaçırma opereti benzeri, TÜİK’in endeksten mal kaçırma operasyonlarıdır.

Kiracıların kira artışını belirleyen ancak ev sahiplerinin daima az bulduğu artış oranını belirleyendir.

Hadsizliktir , kamu harcamalarındaki terbiyesizliktir , yandaşa kaynak aktarmaktır .

En sinsi ahlak çözücüdür . Bireyleri bencilleştiren, bir ötekini umursamazlık duygusu aşılayandır.

Nimeti alıp külfeti öteleme davranışı geliştirir, fırsatçılara bayram havası yaşatır.

Devletin borçlarını ödeme yöntemidir. Arkadaşların “ Alman hesabı yapalım ” önerisidir.

Herkesin birbirine devretmeye çalıştığı yakar top

İki seçim arası hükümetin bulaşmak istemediğidir.

Popülizmin kaçınılmaz sonucudur.

Yapışkandır, geldiği gibi gitmeyen, gelince yapışıp kalandır.

NOT

ENFLASYON KİMİN İÇİN NE İFADE EDER?

Hükümet için; Düşürmek için mücadelemiz devam edecektir.

Merkez Bankası için; Yüzde 5 enflasyon hedeflememize bağlıyız.

Memur için; Acaba yüzde kaç telafi gelir?

Emekli için; Maaş zammı gelmiş neyime, zam damlar yüreğime…

Sanayici için; Maliyetlerin baş edilemez noktaya taşınması.

İhracatçı için; Rekabetçi kura ne zaman geçeriz acaba?

İthalatçı için; Yeni zamlı fiyat sirkülerinin güncelleme katsayısı.

Esnaf için; TÜİK ne ilan ettiyse etiketlere 2 katı zam yapılmalı.

Ev sahibi için; Endeksten TÜFE’m gelecek, evimi boşalt hemen.

Kiracı için; Yasal artırım belli, enflasyon oranında zam da nereden çıktı?

Benim için; Enflasyon bütün kötülüklerin anası, yönetimin defosu, büyümenin kemirgeni, kalkınmanın can düşmanı, gelir dağılımının bozguncusu, ahlak çözücü, topluma; hezimetle bitmiş bir meydan savaşından daha fazla zarar verici…