Yeni dönemde ekonomi yönetimi neye öncelik verecek?

Ekonomi yönetimi ödemeler dengesi ve kamu maliyesini sürdürülebilir bir patikaya sokarak işe başladı. Mehmet Şimşek’in ilk adımı kuru serbest bırakarak cari dengeyi düzelmeye zorlamak oldu. Türk lirasının reel değer kaybetmesinin cari denge üzerindeki etkisinin eylülden itibaren görmeye başlayacağız. Arkasından gelen yüklü zamlar ile deprem ve seçim harcamalarıyla bozulan kamu maliyesine güven yeniden sağlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 51 milyar dolarlık anlaşma ödemeler dengesi ve bütçe açığının finansmanı ile ilişkili endişeleri azaltarak pozitif havayı destekledi. Deprem tahvili vasıtasıyla 8.5 milyar dolar, ihracat kredisi ile 3 milyar dolar sağlayan anlaşma sonrası Türkiye’nin uzun vadeli tahvil faizleri mayıs ayından beri gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Enflasyon cephesinde ise geriden gelen küçük adımlarla işe başlandı. Kur artışı ve yüksek vergiler yüzünden enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığı bir ortamda Merkez Bankası politika faizini sadece yüzde 17,5’e artırdı. Merkez Bankası eskiden olduğu gibi faiz dışı araçlarla miktarsal sıkılaşma yapacağı sinyalini verdi. Kur Korumalı Mevduat üzerimdeki munzam karşılık oranlarını artırarak ilk adımı attı.

Atılan adımı kur, enflasyon, ücret sarmalını kırmak ve dezenflasyon sürecini hızlandırmak için yeterli görmüyoruz.

Açıklama metninde fiyat istikrarı için para politikası dışında sermaye girişi, rezerv artışı, cari açığın azalması gibi değişkenlerin vurgulanması nedeniyle 2023 sonu politika faizi tahminimizi yüzde 30’den yüzde 22’ye, kur tahminimizi 30’dan 32’ye, enflasyon tahminimizi yüzde 50’den yüzde 54’e çıkardık.

Dolayısıyla yeni dönemde eskisine göre temel fark bütçenin onarılması, cari dengenin toparlanması, döviz kurunun piyasada belirlenmesi olacak. Kurun değer kazanması ve yüksek vergi artışları kısa vadede enflasyonu artıracak. Faizin düşük tutularak finansal baskılamanın devam etmesi nedeniyle Türk lirasından kaçış devam edecek.

Piyasalarla ilgili görüşümüzde farklılık yok. Türkiye varlıklarını Türk lirası riski almadan alın demeye devam ediyoruz. Enflasyondan kaçmak için reel varlık olarak gördüğümüz hisse senetlerini öneriyoruz. Ekonomi politikasının aracı olarak kullanılan bankalarda endekse göre daha az ağırlık taşıyoruz.

Mehmet Şimşeğin göreve gelmesi, bütçe açığındaki düzelme ve ABD verim eğrisindeki gelişmeler nedeniyle haziran ayında Türkiye eurobond eğrisinde uzun vade için de alış önermeye başladık. Finansal baskılamanın devam etmesi nedeniyle Türk lirası cinsi sabit faizli tahviller de kısa ve uzun vade için alış önermiyoruz.