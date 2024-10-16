Yeni ÖTV’ler geliyor, OVP’lerde ki hedefler unutuluyor mu?

Yılmaz Sezer / YMM

Güncel Group Yön. Kur. Bşk.

Meclis’e sunulan yeni torba yasa da dikkatimizi çeken iki ana başlık vardı. Bunlardan bir tanesi yeniden istikrar ekonomisinden fon ekonomisine geçiş süreci (ki bunu yazı konusu yaparak görüşlerimizi beyan ettik) diğeri ise OVP’lerde verilen sözlerin taahhütlerin unutularak yeni Özel Tüketim Vergilerinin ihdas edilmiş olması!

Bugünkü yazımda da OVP’ler de açıklanan hedefleri sizlere hatırlatarak, yeni torba kanunda bu sözlerin nasıl unutulduğunu anlatmaya çalışacağım!

Çok değil yaklaşık bir ay öncesinde, Eylül 2024 dönemi içerisinde açıklanan 2025-2026-2027 yıllarını kapsayan OVP’de; vergisel düzenlemelere ilişkin ana başlık Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın daha önceki açıklamaları ile uyumlu ve birbirini destekler nitelikte olan “Vergilemede Adalet ve Etkinlik “olarak belirlenmiştir. Toplum olarak hepimizin beklediği ve istediği önemli bir konunun hem Bakan düzeyinde altının çizilmesi hem de açıklanan OVP’de başlık olarak seçilmiş olmasından hepimiz mutluluk duyduk.

Kaldı ki bu amaçla OVP’de, “vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik ve şeffaflığın artırılacağı, vergi adaletinin güçlendirilerek, geliri adil bir şekilde yeniden dağıtılan ve vergiyi tabana yayan bir yaklaşımla gelirlerin artırılacağı” söylenmekteydi.

Zaten 2023 Eylül döneminde açıklanan 2024-2025-2026 dönemine ilişkin OVP’sinde de vergilendirmeye ilişkin yapılan açıklamada; Vergi sisteminde reform yapılacağı, daha adil bir vergilendirme sisteminin kurulacağı, verginin tabana yayılması için uğraşılacağı, hedefleri net ve açık bir biçimde ortaya konulmuştu. Yani her iki OVP’de de açıklanan ortak hedefler, vergi adaletinin sağlanması ve verginin tabana yayılması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şimdi gelelim 11 Ekim 2024 Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Torba Kanuna! Bu torba kanun ile;

- ÖTV matrahı 5 bin TL ve üzerinde olan kol saatlerinden %20 oranında ÖTV,

- Askeri amaçla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtlarından (drone) %20 oranında ÖTV,

- Yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar (drone) %20 oranında ÖTV alınması planlanmaktadır.

Yani yine kolay tahsil edilebilen ama vergi adaletini bozucu etkisi olduğu tüm dünyaca kabul edilmiş dolaylı vergiler artırılıyor. Vergi adaletini bozma yönünde yeni bir düzenleme yapılıyor. Ayrıca Torba Yasa Teklifi ile yapılması öngörülen diğer bir düzenleme ise, daha önce kayıt ve tescile tabi olmayan bazı motosikletlerin motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmalarıdır. Bu düzenleme ile motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletler ile motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletlerin de MTV kapsamına alınması öngörülmektedir. Yani aslında yakın zamanda yeni bir vergi koyulmayacağının ve veya vergi oranlarının artırılmayacağının açıklanmasının hemen ardından yeni vergiler almak istediğimizi Meclis’e bildiriyoruz.

Maalesef böylesine çelişkili bir bakış açısını anlamakta güçlük çekiyorum…

Vergi adaletini sağlayacağız diye her fırsatta açıklama yapan, OVP’ler ile bunu kamuoyu ile paylaşan idare sonrasında dönüp niçin vergi adaletini daha çok bozmaya yönelik tedbirler almak istiyor. Madem bu konularda ÖTV konulacaktı ve böyle bir hazırlık vardı, niçin OVP’de böyle bir niyet, hedef açıklandı? Ya da Sayın Maliye Bakanımız niçin bu yönde bir açıklama yapma gereği duydu? İster istemez kendinize soruyorsunuz değil mi?

Konuyu daha fazla uzatmadan eskilerin güzel bir tabiri ile yazımı sonlandırmak istiyorum. “Yamalı Bohçaya Döndük!”