YETMEZSE YAPAY ZEKA VAR!

“Neşe ile üzüntünün iç içe geçtiği

Zıtlıklar ile çelişkilerin yeridir şehir

Şansların bir arttığı bir azaldığı

Telaşlı bir yaşantının var olduğu caddelerinde

Kiminin yüzünde tebessüm kimi yürek yorgunu

Bir ileriye bir geriye giden insanlarıyla

Bu şehirde aşklar baharlarda olduğu gibi

Çiçek açar, sonra solar

Duygular bir çoşar bir durulur denizler gibi

Kahkahalar havada uçuşurken

Şehir takar mutluluk maskesini

Gerçekler ardına saklanır

Boşa çıkan hayaller, kırılmış umutlar

Sonbahar yaprakları gibi yere saçılırken

Kalp kırıklığı peşini bırakmasa da

Şehir hareket halindedir

Tüm bu kargaşanın ardında

Az da olsa umut ışıldamakta

İnsan ruhunun serpilip geliştiği

Tebessüm ve kalp kırıklığı şehrinde.”

Bu şiir yapay zeka ChatGPT tarafından kaleme alınmış, becerebildiysem eğer bendeniz tarafından tercüme edilmiştir.

Yapay zeka destekli sohbet robotları, tercüme ve içerik geliştirme gibi dil ilintili hizmetler ya da özel araştırma uygulamaları son yıllarda gelişen ve sıklıkla gündeme gelen teknolojik ilerlemeler. Daha ileri bir ürün geçtiğimiz yıla damgasını vurdu; ChatGPT. Generative Pre-Trained Transformer - Üretken Ön Eğitimli Dönüştürücüler bir tür büyük dil modeli ve üretken yapay zeka için öne çıkan bir çerçeve. Görevlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu tüm veriler önceden sağlanmış; tüm ansiklopedileri, kitapları ve internette yazılı her şeyi "bilmekte". Soruları yanıtlayabilir, makaleler yazabilir, uzun metinleri özetleyebilir, dilleri çevirebilir, daha sonra kullanılmak üzere bunları not alabilir. En son modelin tanıtım metninde yazdığı gibi; şarkı bestelemek, senaryo yazmak veya bir kullanıcının yazma stilini öğrenmek gibi yaratıcı ve teknik yazma görevlerinde kullanıcılarla birlikte oluşturabilir, düzenleyebilir ve yineleyebilir. Tüm bu üstün özelliklerine rağmen uzmanlar “aman ha, dikkat!” diyor. Henüz tam olarak güvenilemez, kötü niyetle olmasa da yanlış yanıtlar verebiliyor. Direksiyonu tamamen emanet etmeyin! Fakat, geliyor gelmekte olan! Hızla gelişecek, hızla eksiklerini tamamlayacak, hızla mükemmelleşecek.

Singapur, Dubai gibi bir kaç şehir sunulan hizmetleri daha etkin kılmak için ChatGPT’den yararlanmaya başlamış. Singapur hükümeti yazışmalar, kuralların incelenmesi ve araştırmalara harcanan zamanı azaltmak için yapay zekayı kullanmakta. Dubai Elektrik ve Su İşletmesi ise hem abonelerin hem de çalışanların işini kolaylaştırmak için kullanmakta.

Chat GPT becerileri ile pazarlama alanında da yenilikçi çözümlere fırsat tanımakta. Örneğin, kişiselleştirilmiş müşteri ilişkileri gibi. Müşteri verilerini analiz edip kişiye özel bildirim üretimi ile daha yakın ve sağlıklı bir ilişkinin kurulması. Ya da sık sorulan sorulara anında cevap vererek memnuniyetsizlikleri en aza indirmesi ve çalışanların yükünü hafifletmesi gibi. Veya müşteri verileri analizi sonucu müşteriyi ve ihtiyaçlarını iyi tanımak, gelişmeleri erken haberdar edip yeni iş fırsatları yaratmak gibi.

Benzer şekilde şehirlerin pazarlaması ve tanıtımı için yararlanılması konusunda öneriler var. Nelere yapılabilir diye sıralanmış:

· Hedef ziyaretçi nezdinde anlamı olabilecek, onu etkileyebilecek hikayeler oluşturabilmesi ilk akla gelen özelliği. O şehrin ruhunu yansıtan tarihi, kültürü, gelenek ve göreneklerinden kaynaklı ilginç ve etkili öyküler üretebilme kabiliyeti ile güçlü ve anımsanabilir bir şehir markasına katkıda bulunabilecek ve bunu çok kısa sürelerde yapabilecek. Özellikle kısıtlı bütçelerden dertli yerler için bulunmaz bir nimet.

· ChatGPT hedef kitleyi analiz edebilecek ve ilgi alanlarına uygun mesajlar üretebilecek. Böylece farkındalık ve yakınlık artacak, karar süreci olumlu yönde ilerleyecek.

· İçerikler istenilen dilde düzenlenebilecek böyle dil farklılığı zorluğu ortadan kalkacak. Belli bir bölge ve etnik kökende iş insanlarını, turistleri cezbetmek kolaylaşacak.

· Sosyal medya platformları tarafından paylaşılabilir içerikler üretebilecek. Sosyal bağlar oluşturabilecek, şehrin küresel ölçekte mevcudiyeti artacak.

Hani, ziyaretçi bilgilensin, ziyaret isteği artsın diye hazırlanan sıradan şehir web siteleri var ya? Bir büyük şehrimizin, yakın bir tarihte 4 milyon ziyaretçi hedefleyen bir büyük şehrimizin, adı İngilizce “visit – ziyaret” ile başlayan sitesi son üç ayda, turizm sezonu öncesi, sıralamalarda oldukça geriye gitmiş, siteyi ziyaret edenler ortalama 46 saniye, evet 46 saniye(!) zaman harcamış ve yabancı ziyaretçi için hazırlanan siteyi yüzde 96 yerliler ziyaret etmiş. Sitenin İngilizce sayfalarının bir bölümü Türkçe! Dostlar web sitesi görsün! Bu konuları bu kadar hafife alısanız sizi yapay zeka bile kurtaramaz. Bir şehrin refaha erişmesi için yabancı ziyaretçiye ihtiyacı var. Daha uzun süre konaklamasına, daha fazla harcama yapmasına ihtiyacı var. Erişilemez, afaki hedefler koyarak şehrin zamanını ve geleceğini çalarak bu iş becerilemez. Seçimlerin yenilenmesine şurada ne kaldı? Yine başlanır “marka şehir” teranelerine, yine mangalda kül bırakılmaz. Evet, değişim şart da nereden başlayacağız?