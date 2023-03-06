Yönetim Biliminin 5S’i Şimdi Deprem Bölgesi İçin Geçerli

İşletmelerde kullanılan önemli yönetim tekniklerinden biri olan 5S, Japonca Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke kelimelerinin baş harflerinin bir araya getirilmiş halidir.

Bu kelimeler sırasıyla Ayıklama, Düzen, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin anlamlarına gelir.

İşletmelerde kullanılan bu teknik, şimdi depremden dolayı oluşan enkaz ve yıkıntıların temizlenmesi sırasında kullanılabilir. Kayıp insanlarımızı ve naaşlarını bulduktan sonra, geriye kalan her şey hurda veya çöp değildir. Neticede bu büyük zarar sonrasında bile, yıkılan enkazların altında, elde edilebilecek ve tekrar kullanılabilecek veya dönüştürülebilir eşya veya malzemeler bulunabilir. 5S tekniği ile eşya ve malzemeler, öncelikli olarak esas sahiplerine teslim edilebilir.

Seiri - Ayıklama-Sınıflandırma-Toparlama



Bu adımda gerekli ve gereksiz malzemelerin birbirinden ayrılır. Gerekli ve kullanılabilir malzemeler tespit edilir. Tekrar kullanılabilir durumdaki eşyalara ve malzemelere yapılacağına karar verilir ve sınıflandırılır. Gereksiz malzemeler ise çalışma alanından uzaklaştırılır.

Seiton - Düzenleme



Kullanılabilecek ekipman, demirbaş ve malzemelerin bulunmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan dizme ve düzenleme adımıdır. Bunu yapmaktaki amaç, gerektiğinde kullanılmak üzere aranan malzemeleri, çok kısa bir süre içinde tekrar bulmaktır. Aynı zamanda bu adımla dönüştürülecek veya yeniden değerlendirilecek malzemelere kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

Seiso - Temizlik



Çalışma alanının her türlü tozdan, molozlardan ve kirden temizlenmesi adımıdır. Çalışma ortamının temiz olmaması, insanların moralini bozarak psikososyal yönden risk oluşturur. Ayrıca hijyeninin sağlanmaması, bulaşıcı hastalık veya sağlık problemlerine neden olabilir.

Seiketsu - Standartlaştırma



Yapılan tüm işlerin standart hale getirilmesi, işin sürekliliği için gereklidir. Standartlaştırma yapılan işlerin kontrol edilmesini kolaylaşır, hataların bulunmasını, iş güvenliğini sağlar. Böylelikle çevre kirliliğinin olmadığı, düzenli ve temiz ortamının sürekliliği söz konusu olabilir.

Shitsuke - Disiplin



Yapılan tüm adımların kuralların konması ve düzenli olarak kontrol edilmesi, yapılacak tüm faaliyetlerin disiplin altına alınması anlamına gelir. Disiplin adımı, diğer 4 adımı birbirine bağlayan ve kesinlikle olması gereken bir adımdır. Böylelikle, yapılan işlerin sürekliliği sağlanmış olur.