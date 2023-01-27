YSK Başkanı Ahmet Yener oldu

14 Mayıs’ta yapılacağı neredeyse kesinleşen Cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) başkanı ve 5 yeni üyesi belli oldu.

11 üyeden oluşan YSK kendi arasında gizli oylamayla seçim yaparak eski üyelerden Ahmet Yener’i başkan, Ekrem Özübek’i ise başkanvekili olarak seçti.

Yargıtay’dan seçilen Talip Bakır, Feyzi Eroğlu ve Serdar Mutta ve Danıştay’dan seçilen Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK’nın yeni üyeleri oldular. Seçime çok kısa süre kala YSK yapısında yaşanan değişiklik dikkatlerin yeni YSK üyelerine çevrilmesine neden olmuştu. Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Başkanvekili Erhan Çiftçi, üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın görev süreleri dolmuştu.

Gurbetteki üniversite öğrencileri nerede oy kullanacak?

Seçim tarihinin belirlenmesiyle en çok konuşulan konulardan biri memleketleri dışında okuyan üniversite öğrencilerinin nerede oy kullanacağı. Üniversitelerde seçim tarihinin final sınavları takvimine denk gelmesi nedeniyle sayıları bir milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen bu öğrencilerin ikametgâh kayıtlarını değiştirmeleri gerekebilecek. Yurtlarda kalan öğrencilerin ise ikamet kaydını aldırmadan, nüfus müdürlüklerine durumlarını bildirerek oy kullanmaları mümkün olabilecek.

EYT düzenlemesi için artık top Meclis’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını tamamlayarak milletvekillerine gönderdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme üzerinde Ak Parti TBMM grubunun çalışması sürüyor. Yasa teklifi önceki gün milletvekillerinin imzasına açılmıştı. İmzaların bugün tamamlanması bekleniyor.