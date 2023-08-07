Yurtdışı turizm harcamalarında taksit neden kaldırıldı?

Geçen hafta BDDK tarafından alınan bir karar ile yurtdışı konaklama harcamalarının kredi kartı ile taksitlendirilmesi uygulamasına son verildi. Kararın arkasında Türk vatandaşlarının tatil için, giderek daha yoğun şekilde yurtdışını tercih etmesi yatıyor.

İç piyasadaki maliyet artışı ve otel fiyatlarının özellikle turizm bölgelerinde çok yüksek seviyelere çıkması, yerlilerin tatil planlarını değiştirmesine neden oluyor. 4 kişilik bir ailenin Türkiye’de 4-5 yıldızlı otellerde konaklaması için en az 70 bin TL harcaması gerekiyor. Kimi otellerde bu rakam 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. Kurlardaki yükselişe rağmen Mısır, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan ve Karadağ gibi ülkelerde yapılan bir haftalık tatilin maliyeti çoğu zaman Türkiye’ye göre daha düşük kalıyor.

2023’ün ilk 6 ayında yurtdışına çıkıp-dönen Türk vatandaşı sayısı geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 83 artışla 5 milyona ulaştı. Bu şimdiye dek görülen en yüksek düzey. Yıl sonunda sayının 9 milyonu aşması bekleniyor. Yurtdışına çıkan ziyaretçi sayısı 2019 yılında 9,6 milyon ile rekor kırmıştı. 2023’te bu rekorun tazelenmesi ihtimal dahilinde.

TÜİK verilerine göre ilk 6 ayda yurtdışında yapılan turizm harcamalarının toplamı, geçen yıla göre yüzde 84 artışla 3,2 milyar dolar oldu. Yıl sonunda bu tutar 5 milyar doları aşacak. Bu yıl 50 milyar doları aşması beklenen turizm gelirleri ile kıyaslanınca, giderler çok düşük kalıyor olsa da; 5 milyar dolar mevcut cari açık düzeyi ve ülkedeki döviz talebini düşününce oldukça yüksek bir tutar.

İşte BDDK’nın yurtdışı konaklama harcamalarının kredi kartı ile taksitlendirilmesini durduran karının altında yatan ana neden bu. Elbette gidişat sadece bu düzenleme ile değiştirilemez. Yurtiçindeki otel ve restoran fiyatlarının daha makul düzeylere çekilmesi gerekiyor.

Bu hafta açıklanacak veriler arasında inşaat maliyet endeksi, sanayi üretim endeksi, ödemeler dengesi ile perakende ve ciro endeksleri ön planda olacak. Yurt dışında Almanya ve özellikle ABD enflasyon verisi yakından izlenecek.

Yurt içi veriler

10 Ağustos 10:00:

● Haziran ayı inşaat maliyet endeksi

● Haziran ayı sanayi üretim endeksi

● Haziran ayı işgücü verileri

11 Ağustos 10:00:

● Haziran ayı ödemeler dengesi

● Haziran ayı perakende ve ciro endeksleri

● Haziran ayı dış ticaret endeksleri

Yurt dışı veriler

7 Ağustos 09:00: Almanya sanayi üretim endeksi-Haziran

8 Ağustos 09:00: Almanya tüketici enflasyonu-Temmuz

10 Ağustos 15:30: ABD tüketici enflasyonu- Temmuz

11 Ağustos 15:30: ABD üretici enflasyonu-Temmuz

11 Ağustos 17:00: ABD-Michigan güven endeksi-Ağustos