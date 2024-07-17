  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Zayıf dolar dönemi

Zayıf dolar dönemi

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Spekülatörler döviz piyasasında dolar-satış pozisyonlarını artırıyorlar. Profesyoneller; euro, İngiliz Sterlini, Avustralya Doları, Meksika Pesosu, alım pozisyonlarını artırıyorlar. ABD’den son günlerde açıklanan ekonomik veriler, faiz indirim beklentisini güçlendirdi. Ekonomideki dezenflasyon süreci hızlanıyor.

Fed başkanı Powell pazartesi günü katıldığı bir toplantıda, faiz indirimi konusunda pek renk vermedi. Bu ayki toplantıda faiz indiriminin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Temmuzda faiz indirilirse, eylülde rahatlıkla bir indirim daha yapılabilir. Siyasete müdahale konuşulmaz. Temmuz pas geçilirse, başkanlık seçiminden hemen önce, eylülde yapılacak bir indirim ‘‘politik’’ olarak yorumlanabilir. Piyasanın eylülde indirim beklentisinin yüzde 80 seviyelerinde olduğunu belirteyim.

Suikast girişiminden sonra Trump’ın başkan seçilme olasılığının hızla artması, seçim belirsizliğini minimuma indirdi. Artık Trump riski var. Trump’ın başkanlığında, korumacı ekonomi politikaları merkezde olacak gibi duruyor. Trump’ın başkan yardımcısı adayı Vance, ithalatı düşürüp ihracatı artırmak için doların zayıflaması gerektiğini düşünüyor. Tabii zayıf dolar ortamının nasıl oluşacağı muammadır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sonbaharda piyasalar karışacak 10 Temmuz 2024
Ekonominin fotoğrafı çekilmiş 26 Haziran 2024
Büyük rakibimiz zorlanıyor 05 Haziran 2024
Piyasada uzlaşma varsa, hazırlık yapmalı 29 Mayıs 2024
Bakır “yeni petrol” algısı 22 Mayıs 2024
Eski konjonktür yok 15 Mayıs 2024
Güven arttıkça doğrudan yatırımlar başlar 08 Mayıs 2024
2021’deki gibi zor bir piyasa 01 Mayıs 2024
Dolar alım pozisyonları beş yılın zirvesinde 24 Nisan 2024
Amerikalıların altın talebi zayıf 18 Nisan 2024