Zayıf dolar dönemi

Spekülatörler döviz piyasasında dolar-satış pozisyonlarını artırıyorlar. Profesyoneller; euro, İngiliz Sterlini, Avustralya Doları, Meksika Pesosu, alım pozisyonlarını artırıyorlar. ABD’den son günlerde açıklanan ekonomik veriler, faiz indirim beklentisini güçlendirdi. Ekonomideki dezenflasyon süreci hızlanıyor.

Fed başkanı Powell pazartesi günü katıldığı bir toplantıda, faiz indirimi konusunda pek renk vermedi. Bu ayki toplantıda faiz indiriminin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Temmuzda faiz indirilirse, eylülde rahatlıkla bir indirim daha yapılabilir. Siyasete müdahale konuşulmaz. Temmuz pas geçilirse, başkanlık seçiminden hemen önce, eylülde yapılacak bir indirim ‘‘politik’’ olarak yorumlanabilir. Piyasanın eylülde indirim beklentisinin yüzde 80 seviyelerinde olduğunu belirteyim.

Suikast girişiminden sonra Trump’ın başkan seçilme olasılığının hızla artması, seçim belirsizliğini minimuma indirdi. Artık Trump riski var. Trump’ın başkanlığında, korumacı ekonomi politikaları merkezde olacak gibi duruyor. Trump’ın başkan yardımcısı adayı Vance, ithalatı düşürüp ihracatı artırmak için doların zayıflaması gerektiğini düşünüyor. Tabii zayıf dolar ortamının nasıl oluşacağı muammadır.