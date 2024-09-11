Zor günler yaklaşıyor

Fed gelecek hafta faiz indirimlerine başlayacak. Fed, yirmi beş baz puanlık bir indirim yapsa, ‘‘Geriden geliyor’’ eleştirisi gelebilir. Elli baz puanla başlasa, ‘‘Piyasanın bilmediği bir şey mi biliyor’’ algısı oluşabilir. Faiz indirimleri piyasalara kâğıt üzerinde moral verir. Ancak karışık bir döneme giriyoruz. Biraz temkinli olmaktan zarar gelmez.

Fed dışında, piyasaları etkileyebilecek türlü çeşit faktör var. Dünyanın en önemli endeksi S&P 500 için eylül ayı, tarihsel açıdan en kötü aydır. Ayın ilk 10 gününde, bu mevsimsellik çalıştı. Yapay zekâya karşı pozisyon almak kapitalizme karşı pozisyon almak anlamına gelir. Böyle bir şeye gerek yoktur. Ancak kısa vade için, yapay zekâ fiyatlaması mola istiyor. Amerikan hisselerindeki değerlemelerin (finansal rasyoların), 2008’de yaşanan büyük finansal krizin hemen öncesine göre daha yüksek olduğu görülüyor. Fon yöneticileri yılbaşından beri iyi kazandıkları için tribüne çıkabilirler. Başkanlık seçimine 58 gün kaldı. Anket sonuçları günbegün değişiyor. Özetle; riskli, yeni pozisyonlardan uzak durulabilir.

İçeride farklı nedenlerle farklı fiyatlamalar yapılıyor. Kredi notumuz artıyor. Yine de istediğimiz para girişi gerçekleşmiyor. Global piyasalardaki olası dalgalanmalardan, önümüzdeki haftalarda kaçamayabiliriz. Ekonomi politikasındaki tercihlerimiz değişmemelidir.