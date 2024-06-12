60'lı yıllara damga vurmuştu... Françoise Hardy hayatını kaybetti

Fransız şarkıcı Françoise Hardy, 80 yaşında hayatını kaybetti.

1962 yılında başladığı müzik kariyerinde “Tous les garçons et les filles” şarkısıyla uluslararası üne kavuşan şarkıcı, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

2004 yılından beri birçok farklı türde kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı ötanazinin en sıkı savunucularından biri haline gelmişti.

Kariyeri boyunca Rolling Stones'tan Mick Jagger ve Bob Dylan, Serge Gainsbourg, Patrick Modiano gibi isimlerle birlikte çalışmıştı. Ünlü şarkıcının ölümünü ise oğlu Thomas Dutronc duyurdu. Dutronc, Instagram hesabı üzerinden, "Annem gitti" paylaşımında bulundu.