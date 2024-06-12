Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz isim… Şebnem Bozoklu hangi karakteri canlandıracak?

Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezona katılacak ilk oyuncusu belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Şebnem Bozoklu, dizi için yapımcı Faruk Turgut’la el sıkıştı.

Şebnem Bozoklu'nun karakteri hakkında

Şebnem Bozoklu Kızılcık Şerbeti’nde Meri karakterine hayat verecek ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzenine hayat verecek. Diziye 4 çok bomba oyuncu daha katılacak.