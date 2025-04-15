Ayasofya’da 150 yılın en büyük restorasyon süreci başlatılıyor!

İstanbul’da 1500 yıllık Ayasofya için deprem hazırlığı başlıyor. Görkemli yapının tarihi kubbeleri, olası İstanbul depremine karşı güçlendirilecek.

Kapsamlı restorasyon için harekete geçildi

Associated Press’in haberine göre, Türkiye, İstanbul’daki yaklaşık 1.500 yıllık Ayasofya’da kapsamlı bir restorasyon sürecinin yeni aşamasına geçti. Bu aşamada yapı, özellikle olası İstanbul depremine karşı koruma altına alınacak.

Çalışmalar sırasında ibadet kesintisiz sürecek

Restorasyon kapsamında Ayasofya’nın ana kubbesi ve yarım kubbeleri güçlendirilecek; yıpranmış kurşun örtüler değiştirilecek ve çelik iskelet sistemi yenilenecek. Çalışmalar sırasında ibadet kesintisiz sürecek.

“Ayasofya’ya yapılan en büyük müdahale olacak”

Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve restorasyon sürecini denetleyen bilim kurulunun üyesi olan inşaat mühendisi Dr. Mehmet Selim Okten, çalışmaların üç yıldır sürdüğünü ve artık en kritik aşamaya geçildiğini belirtti.

“Önümüzdeki süreç, 150 yılı aşkın süredir Ayasofya’ya yapılan en büyük müdahale olacak,” diyen Okten, yapının doğu cephesine kurulacak kule vinç sayesinde malzeme taşımalarının hızlanacağını ve incelemelerin daha sağlıklı yapılacağını ifade etti.

Katman katman yangın ve deprem hasarları tespit edilecek

Tarihi yapının katman katman incelenmesini de içerecek restorasyon, 10. ve 14. yüzyıllardaki yangın ve depremlerin neden olduğu hasarların analizini de kapsayacak.

2020’de cami olarak yeniden açıldı

Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 537 yılında inşa edildi. 1453’te Osmanlı’nın İstanbul’u fethetmesiyle camiye çevrildi, 1934’te Atatürk döneminde müze yapıldı. Türkiye’nin en yüksek idari mahkemesi 2020’de müze kararını iptal etti ve yapı yeniden cami olarak açıldı.

Olası Büyük İstanbul depremi için güçlendirilecek

Daha önce dört minare ve ana yapı üzerinde çalışmalar tamamlandı. Şimdi sırada, kubbelerin modern, hafif malzemelerle güçlendirilmesi var.

Ziyaretçilerden gelen tepkiler olumlu. Cambridge Üniversitesi’nden Rupert Wegerif, “Ayasofya dünyanın en önemli yapılarından biri. Onu depremlere karşı güçlendirmek hayati önem taşıyor,” dedi.

Restorasyonun ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak Dr. Okten, sürecin halka açık ve şeffaf yürütüleceğini söyledi.