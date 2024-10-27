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Aylarca yoğun bakımdaydı! Kadir İnanır'dan sevindiren haber geldi

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, önümüzdeki hafta taburcu olmayı planladıklarını ancak fizik tedavinin devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Aylarca yoğun bakımdaydı! Kadir İnanır'dan sevindiren haber geldi
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Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının yakında taburcu olacağını açıkladı.

Jülide Kural, "Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planımız var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek" dedi.

Ne olmuştu?

Kadir İnanır, 24 Mart’ta evinde beyin damarına pıhtı atması sonucu acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.

Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. 

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