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Acemoğlu sosyal medyadan uyardı: WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım

Yapay zeka kullanarak ünlüler, siyasiler ve iş insanlarının görüntüleriyle dolandırıcılık yapan sahtekârlar, Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu'nu da taklit etti. Acemoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım. Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir." dedi.

Haber Merkezi
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Acemoğlu sosyal medyadan uyardı: WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım
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Ünlü siyasi isimlerin yanı sıra iş insanlarının da görüntülerini ve seslerini yapay zeka ile değiştiren dolandırıcılar, yüzlerce vatandaşı dolandırdı.

Daron Acemoğlu’nu da taklit ettiler

Video arşivlerine her geçen gün yeni sahte videolar ekleyen dolandırıcılar bu kez de ekonomi alanında Nobel alan Daron Acemoğlu’nu taklit etmeye başladı. Daron Acemoğlu videoların kendisine kadar ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce mesajlar yayınlayarak vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

"WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım"

Acemoğlu takipçilerini "Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım. Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir. Herhangi bir hisse senedi ya da benzeri finansal enstrüman ile ilgili tavsiye ya da danışmanlık kesinlikle vermiyorum." mesajıyla uyardı.

"Lütfen bu tür paylaşımları ve mesajları dikkate almayın"

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Acemoğlu İngilizce mesajında da “Değerli takipçilerim. Yatırım tavsiyesi de dahil olmak üzere dolandırıcılık faaliyetleri için fotoğrafımı ve adımı kullanan bazı sosyal medya paylaşımları dikkatimi çekti. Bunların benimle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ve finansal ürünler satmıyorum veya pazarlamıyorum. Lütfen bu tür paylaşımları ve mesajları dikkate almayın. Sahte mesajlar Türkçe olduğu için ilk başta Türkçe olarak paylaştım ama şimdi başka dillerde de olabilir düşüncesiyle İngilizce olarak da paylaşıyorum” dedi.

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