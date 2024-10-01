  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Mahfi Eğilmez’den sosyal medya devlerine dolandırıcılık için açık mektup
Takip Et

Mahfi Eğilmez’den sosyal medya devlerine dolandırıcılık için açık mektup

Son dönemde dolandırıcılık amacıyla ünlü ekonomi ve finans uzmanlarının görselleri sıklıkla kullanılıyor. Görselleri en çok kullanılanlardan olan ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya devi şirketlere dolandırıcılık için açık mektup yazdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mahfi Eğilmez’den sosyal medya devlerine dolandırıcılık için açık mektup
Takip Et

Dolandırıcılık sosyal medyada kontrolsüz bir şekilde büyürken, son dönemde hedefte finansal ve sosyal medya okuryazarlığı düşük olan vatandaşlar bulunuyor.

Dolandırıcılar, vatandaşlara özellikle hisse pazarlama amacıyla son dönemde görsellerde ünlü ekonomi ve finans uzmanlarını kullanıyor. Bu isimlerin başında da Mahfi Eğilmez geliyor. Eğilmez, canlı yayınlarda da anlattığı dolandırıcılık olayları için vatandaşları uyarmaya devam ederken, sosyal medya devlerini de uyardı.

“Dolandırıcılığa aracılık etmiş oluyorsunuz”

Ünlü iktisatçı Mahfi Hoca, X platformundan yaptığı paylaşımda önemli sosyal medya platformlarını yöneticilerine açık mektup yayınladı. İşte Eğilmez’in o paylaşımı:

“X, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya ortamlarının sahipleri ve yöneticilerine açık mektup:

Bir kişinin adı ve resmi kullanılarak verilmek istenen reklamlarda adı geçen kişiyi arayıp verilen reklamın onunla ilgisi olup olmadığını sormadan o reklamı yayınlamayın. Aksi takdirde dolandırıcılığa aracılık etmiş oluyorsunuz.”

Mahfi Eğilmez: Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz!Mahfi Eğilmez: Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz!Finans

 

Prof. Dr. Hakan Kara gıdadaki küçülmeye dikkat çekti: Vatandaş zor durumdaProf. Dr. Hakan Kara gıdadaki küçülmeye dikkat çekti: Vatandaş zor durumdaEkonomi

 

Mahfi Eğilmez’in hayatını kaybeden gazeteci Güneri Civaoğlu anısı düşündürdüMahfi Eğilmez’in hayatını kaybeden gazeteci Güneri Civaoğlu anısı düşündürdüYaşam

 

Yaşam
Mahfi Eğilmez’in hayatını kaybeden gazeteci Güneri Civaoğlu anısı düşündürdü
Mahfi Eğilmez’in hayatını kaybeden gazeteci Güneri Civaoğlu anısı düşündürdü
Olası afet riskine karşı 5 kente araç ve personel sevk edildi
Olası afet riskine karşı 5 kente araç ve personel sevk edildi
Doğu Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz'e şiddetli yağış uyarısı
Hırsızları kovalayan resepsiyonist aldığı yumruk darbesi ile hayatını kaybetti
Hırsızları kovalayan resepsiyonist aldığı yumruk darbesi ile hayatını kaybetti
Yüzde 30 Kulübü Türkiye ve finans kurumları kadın yönetici sayısını artırmak için iş birliği yaptı
Yüzde 30 Kulübü Türkiye ve finans kurumları kadın yönetici sayısını artırmak için iş birliği yaptı
Samsun'da sıradışı kaza: Şoforü arı soktu, TIR'ı devirdi
Samsun'da sıradışı kaza: Şoforü arı soktu, TIR'ı devirdi