Mahfi Eğilmez’den sosyal medya devlerine dolandırıcılık için açık mektup

Dolandırıcılık sosyal medyada kontrolsüz bir şekilde büyürken, son dönemde hedefte finansal ve sosyal medya okuryazarlığı düşük olan vatandaşlar bulunuyor.

Dolandırıcılar, vatandaşlara özellikle hisse pazarlama amacıyla son dönemde görsellerde ünlü ekonomi ve finans uzmanlarını kullanıyor. Bu isimlerin başında da Mahfi Eğilmez geliyor. Eğilmez, canlı yayınlarda da anlattığı dolandırıcılık olayları için vatandaşları uyarmaya devam ederken, sosyal medya devlerini de uyardı.

“Dolandırıcılığa aracılık etmiş oluyorsunuz”

Ünlü iktisatçı Mahfi Hoca, X platformundan yaptığı paylaşımda önemli sosyal medya platformlarını yöneticilerine açık mektup yayınladı. İşte Eğilmez’in o paylaşımı:

“X, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya ortamlarının sahipleri ve yöneticilerine açık mektup:

Bir kişinin adı ve resmi kullanılarak verilmek istenen reklamlarda adı geçen kişiyi arayıp verilen reklamın onunla ilgisi olup olmadığını sormadan o reklamı yayınlamayın. Aksi takdirde dolandırıcılığa aracılık etmiş oluyorsunuz.”