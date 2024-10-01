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Prof. Dr. Hakan Kara gıdadaki küçülmeye dikkat çekti: Vatandaş zor durumda

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, İSO PMI verilerini değerlendirdi. Verilerdeki gıda detayına dikkat çeken Kara, “Gıda üretimindeki küçülme çok çarpıcı” derken, bu boyutta bir küçülmenin vatandaşın gıda alamayacak duruma gelmesiyle açıklanabileceği tespitinde bulundu.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara gıdadaki küçülmeye dikkat çekti: Vatandaş zor durumda
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Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali hakan Kara, İstanbul Sanayi Odası’nın aylık Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini değerlendirdi.

Verilerde küçülme, sektörlerin genelinde dikkat çekmişti. Verilerde, 6 aydır aralıksız daralma görülürken, yavaşlama da Mayıs 2020’den bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

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“Vatandaşın yiyecek alamayacak duruma gelmesi…”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, PMI verilerindeki daralmada gıda üretimine özellikle dikkat çekti. Kara, bu daralmanın ne anlama geldiğini şu şekilde açıkladı:

“Gıda üretimindeki küçülme çok çarpıcı. Bu boyutta bir yavaşlama ancak vatandaşın yiyecek alamayacak duruma gelmesi veya ihracat pazarlarımızda bir çöküş ile açıklanabilir.”

Kara, ağustos ayı verilerinde de gıda üretimine dikkat çekmiş, gıdada da negatife dönen verileri işaret etmişti. 

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