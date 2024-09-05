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Hakan Kara, ATM 100 TL'den küçük banknot vermeyince Erdem Başçı'nın 2012'deki sözlerini hatırlattı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ATM'lerin 100 liradan küçük banknot vermemesi üzerine sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Kara, 2012'de dönemin Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın TL simgesinin çıpaya benzemesinin liranın güvenli bir liman olduğunu, paralel çizgilerin ise ekonominin istikrarını simgelediğini vurguladığını hatırlattı. 

Metin Mercan
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Hakan Kara, ATM 100 TL'den küçük banknot vermeyince Erdem Başçı'nın 2012'deki sözlerini hatırlattı
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Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara,  ATM'nin 100 liradan küçük banknot vermemesi üzerine sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yaptı.

Kara, Erdem Başçı'nın sözlerini hatırlattı 

Kara "Hey gidi günler.. TL simgesinin çıpaya benzemesi Türk lirasının kıymet saklama aracı olarak güvenli bir liman haline geldiğini vurgulamaktadır. Paralel çizgilerin yukarı eğimli olması ise Türk lirasının ve Türkiye ekonomisinin "istikrar içinde yükselen değerini" simgelemektedir. Nerden mi çıktı bu şimdi? Gün içinde ATM 100 liradan küçük banknot vermeyince aklıma geldi birden." ifadelerine yer verdi. 

Yılbaşından bu yana TL, dolar ve euro karşısında yüzde 16 değer kaybetti

Dolar geçen hafta başında 34 lira seviyesini aşarak rekor tazelerken Euro da ilk kez 38 lirayı aştı. Yılbaşından bu yana TL, dolar ve euro karşısında yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

TCMB Başkanı Karahan: Sıkı para politikası Türk Lirasının değer kazanmasını sağladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce uygulanan sıkı para politikasının sonucu olarak TL'nin değerlendiğini açıklamıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Temmuz ayında Bloomberg'de yayımlanan röportajında, "Ne nominal ya da reel bir kur hedefimiz var; ne de reel döviz kurunun belirli bir miktar değerlenmesinin mühendisliğini yapıyoruz. Önceliğimiz sıkı para politikası ve bunun bir sonucu olarak Türk lirası varlıklar daha cazip hale geliyor, bunlara talep artıyor ve lira da değer kazanıyor" demişti.

Para simgesi belirlenirken 2 belirgin özellik ön plana çıkartıldı

2012 yılında dönemin Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı TL Simge Yarışması sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, paranın simgesi belirlenirken, TL'nin ve Türk ekonomisinin 2 belirgin özelliği ön plana çıkartıldığını belirtmişti.

Güven ve istikrar içinde yükselen değer

Başçı, ''Bunlar güven ve istikrar içinde yükselen değerdir. Simgenin çıpaya benzemesi TL'nin kıymet saklama aracı olarak güvenli bir liman haline geldiğini vurgulamaktadır. Paralel çizgilerin yukarı eğimli olması ise TL'nin ve Türkiye ekonomisinin istikrar içinde yükselen değerini simgelemektedir'' demişti. 

2012'de Türk Lirasının yeni simgesi açıklandığında dolar 1,75, euro 2,32 liraydı

Türk lirasının yeni simgesinin açıklandığı tarihte dolar 1,75 lira iken euro 2,32 liraydı.

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