Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP mesajı: Güvenimiz ve desteğimiz tamdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda bugün açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan yeni "Orta Vadeli Program"a ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır"

Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

"Hükümet olarak OVP hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"

Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.