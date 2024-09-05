Kayıp Narin Güran olayında son dakika gelişmesi: Mezarlıkta şüpheli bulgular tespit edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. İki haftadan uzun zamandır geniş bir arazide sürdürülen çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Ancak çalışmalarda şimdi yeni bir evreye geçildi. Bugüne kadar bölgeyi defalarca tarayan ekipler, Narin'e ait bir iz veya gözden kaçması muhtemel bir bulguya rastlayabilme ihtimaline karşı çalışmaları yeniden başlattı.

Uydu fotoğrafıyla 4 noktada arama

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda tüm bölge baştan sona yeniden taranacak. Arama çalışmaları köyün çevresindeki dört farklı alanda yoğunlaştı. Narin'in bulunması muhtemel noktalarda uzman ekipler tarafından Tavşantepe köyünün uydu fotoğrafı üzerinden işaretlendi.

2 bin personel, iki helikopter ve 48 drone

Bu noktalar ağırlıklı olmak üzere arama çalışmaları sil baştan yapılıyor. Çalışmalara katılan 2 bin personel, iki helikopter ve 48 drone çember daraltma yöntemiyle 11 bin metrekarelik alanı baştan tarayacak.

Uzmanlar, gözden kaçması muhtemel her detayın yeniden incelenmesi için bölgenin 8'inci kez baştan sona taranacağını belirtiyor.

Mezarlıktaki bulgular Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

DW Türkçe'den Felat Bozarslan'ın haberine göre Aralarında arama-kurtarma, istihbarat, sorgu tekniği uzmanları ve pedagogların bulunduğu özel ekip 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen özel bir ekip de Diyarbakır'a gelerek çalışmalara katıldı.

Tavşantepe Mahallesi mezarlığında dün ilk kez farklı bir arama çalışması yapıldı. Aselsan'ın yeraltı görüntüleme cihazlarıyla mezarlıktaki eski ve yeni mezarlar tarandı, Narin'e ait bir iz arandı. Aramalar sonucunda ekipler şüpheli bazı bulgulara rastladı.

Ancak bulguların Narin'e ait olup olmadıkları henüz bilinmiyor. Bulgular incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tutuklanan amca serbest kalacak mı?

Narin'in kaybolmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8'i şüpheli 60'tan fazla kişinin ifadesine başvuruldu. İfadelerdeki çelişkili noktaları çözmeye çalışan sorgu uzmanları, bazı kişileri birden fazla kez sorguladı.

Soruşturma kapsamında Narin'in amcası S.G. 4 gün önce "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddialarıyla tutuklanmıştı. Ancak Güran Ailesi tutuklanan S.G.'nin suçlu olduğuna inanmıyor.

Ailenin avukatı Seda Toğrul, Cuma günü Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak S.G. hakkındaki tutuklama kararına itiraz edecek.

Sulh Ceza Hakimliğine yapılacak başvurunun ardından mahkemenin üç gün içinde bir karar vermesi gerekiyor. Talebi değerlendirecek olan hakimlik amca S.G.'nin tahliyesine de tutukluluk halinin devamına da karar verebilir. Ancak soruşturma devam edecek.

Hukukçular, her durumda soruşturmanın tamamlanabilmesi için Narin'in bulunması gerektiğini belirtiyor. Ailenin avukatı Seda Toğrul, henüz Narin'e ulaşılmamışken cinayet gibi ağır bir suçlamadan tutuklama kararı verilmesinin hukuksuz olduğunu savunuyor. Tutuklama kararına yapılacak itiraz da bu temel üzerinde kurulacak.

Yetkililer de tutuklamanın güçlü şüphe nedeniyle tedbir amaçlı olduğunu söylüyor.



Bugüne kadar ne yapıldı?

Narin Güran'ın kaybolduğunun ihbar edilmesinden sonra bölgede karadan ve havadan arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 11 bin metrekarelik alan karadan 2 bin kişi, havadan da 2 helikopter ve 48 drone ile tarandı.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 24 dalgıç ile 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu ile 24 kilometre uzunluğundaki su kanalında arama yapıldı. Arama çalışmaları kapsamında yer altı görüntüleme cihazları da kullanıldı.

AFAD ekiplerinin de katıldığı aramada yeraltı görüntüleme cihazı ile bazı bölgelere lazer tutarak görüntüleri inceledi.