Kayıp Narin Güran aranıyor: Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Narin Güran, 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıktıktan sonra evinden ayrılan Narin'den bir daha haber alınamadı.

Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narin'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürerken, jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi.

Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışındaydı. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi.

Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 saatleri arasında (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

Amca Salim Güran'ın kendi kullandığı araçla 18:59'da evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

Yer altı görüntüleme cihazıyla mezarlık arandı

Öte yandan, Diyarbakır'da, 15 gündür kayıp olan Narin Güran'ın arama çalışmalarında ilk kez yer altı görüntüleme cihazları ile arama yapıldı.

Tavşantepe Mahallesinde bugün Cumhuriyet savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla özellikle son dönemlerde ölenlerin gömüldüğü yeni mezralarda inceleme gerçekleştirildi.

Yer altı görüntülüme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren aramalarda, Narin'e ait bir emareye rastlanmadı.

Çalışmalar kapsamında, yerin 6 metre derinliğinde koku alabilin jandarma köpeği de kullanıldı.

Tutuklu amca Salim Güran'dan savunma

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan amca Salim Güran, Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade verdi.

Amca Salim Güran iddiaları yalanlayarak, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını ileri sürdü.

"Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu"

Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca, Narin'i hiç aracına bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını iddia etti.

Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Salim Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.

WhatsApp mesajlarını neden sildi?

Amca Salim Güran, telefonundaki WhatsApp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

"Kardeşim Arif mermileri yakalandığında 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple tüm kayıtlarını sildim."