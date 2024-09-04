Kayıp Narin olayında yeni gelişme! İşte amcayı ele veren ipucu: "Üstünde battaniye vardı"

Diyarbakır Bağlar'da 15 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Köyün muhtarı amca Salim Güran ise, "Kasten öldürme', "Kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor"

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasının ardından benzin istasyonunda çalışan Murat Çınar Çatalca, jandarmaya giderek ifade verdi. Köy muhtarı Salim Güran'ın aracında "Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı" dedi. Bunun üzerine de Amca Güran gözaltına alındı.

"Olay günü köyden hızla çıkıyor, bir petrole giriyor marketten ıslak mendil alıyor"

Amca Güran'ın Facebook'tan 15 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımın altına Çatalca şu yorumu yaptı: Diyarbakır Evdeneve Eligül Salim Güran köyün muhtarıdır. HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrasıda Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de aramalar kayıtları var. Olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dk sonra bu it Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıtını da almıyor. Bir petrole giriyor marketten ıslak mendil alıyor. Kamera kayıtları alındı. Yemin ederim kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına. Benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam istendi.

"Muhtar telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor"

Hatta paylasmamda delil medyaya vermekten ceza alırım denildi. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi Enes ile de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarında ne yazık ki Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanlarıda tanıdığı için şüphe yoktu. Ayrıca muhtar telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış üzüntü süsü vermiştir." yorumunu yaptı.