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Mahfi Eğilmez’in hayatını kaybeden gazeteci Güneri Civaoğlu anısı düşündürdü

İktisatçı Mahfi Eğilmez, hayatını kaybeden özellikle 90’lı yıllarda medyanın önemli isimlerinden olan gazeteci Güneri Civaoğlu ile olan anısını anlattı. Eğilmez, “Hey gidi günler hey” derken, Civaoğlu’nun ailesine de başsağlığı diledi.

Haber Merkezi
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Mahfi Eğilmez’in hayatını kaybeden gazeteci Güneri Civaoğlu anısı düşündürdü
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Medya dünyasının önde gelen isimlerinden Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Sabah ve Milliyet gibi gazetelerde yıllarca yazarlık yapan Civaoğlu’nun vefatı nedeniyle Mahfi Eğilmez de bir paylaşım yaptı.

Mahfi Eğilmez’in Hazine Müsteşar Yardımcılığı yaptığı dönemde, Güneri Civaoğlu’nun kendisi hakkında yazdığı bir yazıyı paylaştı. Yazıdaki ifadelerin ve kendisinin o dönem bürokrat olarak eleştirilerini paylaşan Eğilmez, görevden alınmamasına yönelik de “Hey gidi günler hey” diyerek şunları yazdı:

“Güneri Civaoğlu'nun ölüm haberini üzüntüyle öğrendim.  Hazine Müsteşar Yardımcısıyken (yani bürokrat olarak görevdeyken) zamanın hükümetini eleştirmiştim. O da 1 Mayıs 1991'de Sabah Gazetesinde yazmıştı bunları. Kimse de beni görevden almamıştı. Hey gidi günler hey.  Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.”

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