BluTV ismini değiştirme kararı aldı! Mevcut üyelikler etkilenecek mi?

Dijital yayın platformu Blu TV, 2025 yılında isim değişikliğine gideceğini açıkladı. BluTV'den yapılan açıklamada, "BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın!" denildi.

Yapılan açıklamada, "Geliştirilmiş kişiselleştirme ve arama gibi özelliklerin yanı sıra, yerli ve yabancı diziler, hit filmler, gerçek suç, belgesel, reality, yemek, aile ve ev gibi kategorilerinde genişletilmiş bir kütüphaneye erişim sağlayacaksınız" bilgisi verildi.

Mevcut üyelikler etkilenecek mi?

Ayrıca, "BluTV üyelikleri, Max’in gelişiyle devam edecek" açıklaması yapıldı.

Warner Bros satın almıştı

BluTV, 2015 yılında Doğan Holding bünyesinde Aydın Doğan Yalçındağ tarafından kuruldu. Platform, 19 Ocak 2021 tarihinde Discovery’nin %35 hissesini satın almasıyla dikkat çekmişti. 6 Aralık 2023 tarihinde ise Warner Bros. Discovery tarafından tamamen satın alındı.

BluTV, sektördeki değişim rüzgarına ayak uydurarak, yeni kimliğiyle izleyicilere daha geniş bir içerik yelpazesi ve üst düzey bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.