Cem Karaca filmiyle ilgili son gelişme: İlkim Karaca teminatı yatırdı, film vizyondan kaldırıldı

Cem Karaca'nın eski eşi İlkim Karaca'nın, filmin gösterimden kaldırılması için mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırması sonrası Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyondan kaldırıldı.

Yapımcı şirket Aytaç Medya'dan yapılan açıklamada, "Efsanevi sanatçımız Cem Karaca’nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL. teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Mahkeme süreci devam ederken, içten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak ve ileriki dönemde üzerindeki tedbir kararı kaldırılarak filmimiz halkla bir kez daha buluşacaktır" ifadeleri yer aldı.