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Rihanna'nın markası olimpiyatların resmi sponsoru oldu

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın Fenty Beauty adlı güzellik markası, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi sponsoru oldu.

Haber Merkezi
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Rihanna'nın markası olimpiyatların resmi sponsoru oldu
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Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna'nın Fenty Beauty markası Olimpiyatlarla sponsorluk anlaşması imzaladı.

Rihanna söz konusu haberi sosyal medya üzerinden paylaştı. 2017 yılında kurduğu güzellik markasının bir ay sürecek küresel etkinlik boyunca resmi “premium ortağı” olarak hizmet vereceğini söyledi.

36 yaşındaki şarkıcı haberi Eyfel Kulesi'nin önünde yürürken ve markasının büyük boy bir dudak parlatıcısının elini tutarken gösteren bir fotoğrafla duyurdu.

 

Dünyanın en zengin kadınları listesinde 23. sırada

Rihanna 1, 4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde 23. sırada. 

RZA ve Riot adında iki çocuğu olan şarkıcı, servetinin büyük çoğunluğunu güzellik markasına borçlu. Öte yandan şarkıcı, Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının yüzde 28'ine sahip.

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