Elon Musk'ın hayatı film olacak: Senaryo Isaacson, yönetmen Aronofsky

Tesla, SpaceX ve X (Twitter) şirketlerinin sahibi olan milyarder Elon Musk'ın hayatı, film ve televizyon şirketi A24 tarafından filme alınacak.

Film, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak perdeye aktarılacak. Isaacson, daha önce de Apple kurucusu Steve Jobs’ın biyografisini yazmıştı. Bu kitap da 2015’te "Steve Jobs" ismiyle sinemaya uyarlanmıştı.

Darren Aronofsky yönetmen koltuğunda

Filmin yönetmenliğini daha önce "Siyah Kuğu" (Black Swan), "Bir Rüya İçin Ağıt" (Requiem for a Dream) ve "Balina" (The Whale) gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Darren Aronofsky üstlenecek.

Ünlü CEO, son yıllarda Twitter’da yaptığı açıklamalar ve ardından da platformu satın alma süreciyle sık sık gündeme geliyor. Ayrıca Musk şu anda Forbes’un milyarderler listesinde 223,8 milyar dolarlık net servetiyle bir numarada bulunuyor.