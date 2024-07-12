ENKA Sanat’ın yeni belgeseli 'Anlatmadan Yapamam' seyirciyle buluştu

Işıl Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dopdolu geçen sanat hayatını ve özel hayatından kesitleri içeren, ENKA Sanat’ın girişimi ve yapım sponsorluğunda hazırlanan “Anlatmadan Yapamam” 10 Temmuz’da gerçekleşen ilk gösterimle tiyatroseverlerle buluştu.

ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu ve ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı gösterimden önce kısa bir konuşma yaptı. ENKA Sanat’ın bugüne kadar çalışmalarını sanatçı dostlarının desteğiyle yürüttüğünü vurgulayan Gül Mimaroğlu: “41. yıldır kendi mekanlarımızda farklı disiplinlerden pek çok etkinlik ağırladık; gençlere alan açtık, burslarımız ile fırsat tanıdık; sponsorluklarla iş birliklerimizi kuvvetlendirdik. Belgeseller ile de eğitici ve kalıcı eser bırakmak istedik” dedi. Murat Ovalı ise yaptığı konuşmada, “Galatasaray Lisesi’nden bugüne, tiyatrolar kuran, yönetmenlik yapan, oyuncular yetiştiren, yüzlerce yazar, oyuncu, müzisyen, tasarımcı ile birlikte öyküler anlatan Işıl Kasapoğlu’nu kendisinden dinleyelim.” dedi.

Gösterimden sonra sahneye davet edilen Yönetmen Selçuk Metin, ENKA Sanat’a teşekkür ederek, Yıldız Kenter ve Genco Erkal’ın ardından Işıl Kasapoğlu gibi önemli bir ismin belgeselini de seriye eklediklerinin altını çizdi.

Metin yaptığı konuşmada belgeselin yapım aşamasını şu sözlerle ifade etti: “Belgesel ile ilgili çalışmalarımızın ilk anından itibaren Işıl Hoca ‘Bu yapımda beni anlatmanızı istemiyorum. Bu belgeseli izleyen genç bir oyuncunun, belgeseli izledikten sonra tiyatro hakkında bir fikri olsun’ demişti. Biz de bunu yapmaya çalıştık.” dedi. Gecenin finalinde büyük bir alkış eşliğinde sahneye davet edilen Işıl Kasapoğlu, ENKA Sanat ekibine, Selçuk Metin’e, tüm katılımcılara ve seyircilere teşekkür ederek, Arjantinli yönetmen ve yazar Victor Garcia’dan “Çok Açıklamak Sihri Öldürür” başlıklı kısa bir pasaj okudu.

Işıl Kasapoğlu’nun hayatında önemli yer tutan İstanbul, İzmit, Ankara, Diyarbakır, İzmir ve Marmaris’te çekilen belgeselde, Bülent Emin Yarar, Burhanettin Ünlü, Hakan Dündar, İzzettin Biçer, Sarp Aydınoğlu, Selçuk Yöntem, Serkan Keskin, Tansu Biçer, Tilbe Saran, Tülay Günal, Uğur Çınar, Zeynep Avcı ile yapılmış röportajlar da yer alıyor. Belgeselin ikinci gösterimi, 04 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.15’te ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda tiyatro severlerle buluşacak.